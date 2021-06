Der Saisonstart beim TC Riesbürg ist geglückt

Plus In der Liga haben mehrere Vereine ihre Mannschaften aus dem Wettbewerb genommen. Viele Spiele gibt es nicht zu absolvieren.

Mit sechs Teams im Erwachsenenbereich geht der Riesbürger Tennisclub das erste Mal seit der Coronapause auf Punktejagd. Der Saisonstart ist ungewöhnlich spät und erstmals ziehen sich die Medenspiele bis in den September hin.