18:00 Uhr

Teure neue Sozialwohnungen in Nördlingen werden günstiger

So sollen die drei Wohnblöcke auf dem hinteren Teil des ehemaligen BayWa-Geländes in Nördlingen einmal aussehen. 51 Sozialwohnungen lassen die Stadt und die Wohnungsgesellschaft dort errichten.

Plus Auf dem ehemaligen BayWa-Areal werden drei Wohnblöcke errichtet. Das Projekt wird jetzt doch günstiger. Woran das liegt und warum die CSU die Kosten im Stadtrat in Nördlingen dennoch als Problem bezeichnet.

Von Martina Bachman

Meist machen öffentliche Bauvorhaben Schlagzeilen, weil sie teurer werden. Im Fall der Sozialwohnungen auf dem ehemaligen BayWa-Gelände in Nördlingen jedoch trifft das Gegenteil zu: Sie werden günstiger, als noch im Februar 2020 veranschlagt – und zwar um rund 200 Euro pro Quadratmeter, wie Stadtbaumeister Hans-Georg Sigel im Gespräch mit unserer Zeitung sagt. Und das, obwohl jetzt nach einem besseren energetischen Gebäudestandard gebaut wird. Im Stadtrat allerdings war die Freude über die gesunkenen Kosten nicht allzu groß – und das hat einen Grund.

Wie berichtet, werden auf dem hinteren Teil des ehemaligen BayWa-Areals an der Adamstraße drei Wohnblöcke gebaut. Einen lässt die Stadt Nördlingen selbst errichten, zwei die Wohnungsgesellschaft der Stadt. Insgesamt entstehen 51 Wohneinheiten – 29 Zwei-Zimmer-Wohnungen, 18 Drei-Zimmer-Wohnungen und neun Vier-Zimmer-Wohnungen. Darüber hinaus wird es in dem Komplex eine Hausmeisterwohnung und einen Gemeinschaftsraum geben. Die Tiefgarage wird Platz für 34 Fahrzeuge bieten, oberirdisch sollen 44 Stellplätze entstehen. Errichtet werden die Blöcke in einer sogenannten Hybridbauweise. Dabei wird ein Skelett aus Beton gebaut, die fertigen Fassadenteile dann eingesetzt.

Niedrigere Nebenkosten für die Mieter der Sozialwohnungen

Ursprünglich wollte man mit dem Bau einen Standard von KfW 55 erreichen, sagt Sigel – jetzt werde es aber der bessere KfW 40. Den erreicht man unter anderem dadurch, dass die Dämmung der Dächer zehn Zentimeter dicker wird, sie beträgt dann 24 Zentimeter. Das sei nicht nur gut für die Umwelt – auch die künftigen Mieter profitierten von niedrigeren Nebenkosten, sagt Sigel. Im Herbst 2019 ging man davon aus, dass der Spatenstich 2020 erfolgen werde. Doch es habe noch einige Optimierungen gegeben, Bodenuntersuchungen seien weiter nötig gewesen – jetzt sei der Baubeginn für Mitte des kommenden Monats geplant, erklärt der Stadtbaumeister.

Günstiger wird das Projekt im Vergleich zum Februar 2020, weil man damals lediglich eine Kostenberechnung vorliegen hatte. Für die habe man Vergleichsobjekte verwendet, sagt Sigel. Mittlerweile seien aber 75 Prozent der Aufträge tatsächlich vergeben und man kenne die reellen Kosten daher besser. Die Preise der Bauunternehmen entwickelten sich derzeit nach unten, eine Folge der Corona-Pandemie, vermutet Sigel. Der Wohnblock der Stadt werde rund 4,5 Millionen Euro kosten, 1,5 Millionen Euro davon seien mit Fördermitteln gedeckt.

Höhn: Neue Sozialwohnungen in Nördlingen kosten immer noch 4300 Euro pro Quadratmeter

CSU-Fraktionsvorsitzender Steffen Höhn rechnete in der jüngsten Stadtratssitzung vor, dass der Quadratmeter Sozialwohnung die Stadt trotz gesunkener Kosten immer noch rund 4300 Euro koste: „Es bleibt dabei, dass wir uns sozialen Wohnungsbau in dieser Preisklasse kaum leisten können.“ Höhn verwies auf die Projekte privater Bauträger, die günstiger seien und mit denen die Unternehmen noch Gewinn machten. Er wisse zwar, dass es teurer werde, wenn die öffentliche Hand baue – weil andere Standards einzuhalten sind. Doch die hohen Kosten seien ein Problem.

Oberbürgermeister David Wittner verwies ebenfalls auf die höheren Standards, die die Stadt einzuhalten habe: „Wir sind da klar an die Vorgaben gebunden.“ Man werde Wohnraum für die schaffen, die auf dem freien Markt Probleme hätten, eine Wohnung zu finden. Wolfgang Goschenhofer, Fraktionsvorsitzender von Grünen/Frauenliste, begrüßte es, dass die Kosten nicht so hoch ausfallen, wie noch im Frühjahr 2020 berechnet. Er sagte aber, er hätte sich einen komplett nachhaltigen Bau gewünscht. In der Region gebe es Unternehmen, die auf Holzbau spezialisiert seien.

