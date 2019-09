00:34 Uhr

Theater: „Der Fremde im Haus“

Ensemble aus Fürth ist in Nördlingen zu sehen

Zum ersten Mal gastieren die Theatergastspiele Fürth in Nördlingen. Der Regisseur, Intendant und Gründer des Ensembles, Thomas Rohmer, hat das Stück „Der Fremde im Haus“ nach einer Kurzgeschichte von Agatha Christie in die heutige Zeit übertragen. Der Psychothriller, basierend auf der Geschichte „Philomel Cottage“, bringt auch auf der Bühne Christies feines Gespür für die Charaktere, die man für ein unterhaltsames, aber auch spannungsgeladenes Bühnenstück benötigt, zur Geltung.

Zum Inhalt: Die junge Cecily gewinnt im Lotto, löst ihre Verlobung auf und will nun im Strudel der Abenteuer ihr wahres Glück finden. Als der vermeintliche Nachmieter Bruce Lovell ihre Wohnung betritt, verliebt sie sich augenblicklich in den bildschönen Charmeur. Die beiden kaufen ein abgelegenes, einsames Haus auf dem Lande, um in aller Abgeschiedenheit ihre Liebe zu leben. Doch was verbirgt sich in der Dunkelkammer, zu der ihr Bruce den Zugang verwehrt? Was hat es mit den leeren Wasserstoffsuperoxyd-Flaschen auf sich, die der Gärtner frisch vergraben im Garten gefunden hat? Warum möchte Bruce keinen Arzt empfangen, obwohl sich sein Gesundheitszustand sichtlich verschlechtert? Als Cecily in dem neuesten Band über „Die großen Verbrechen des 20. Jahrhunderts“ von dem Fall eines Oxforder Frauenmörders erfährt, der sich mit wohlhabenden Frauen liiert, um sie später kaltblütig zu ermorden, beginnt sie die grausame Realität zu ahnen…

Ein spannender Krimiabend

Regisseur Thomas Rohmer gelingt es laut einer Pressemitteilung, den beiden Hauptfiguren im siebenköpfigen Ensemble der Theatergastspiele Fürth genug Raum zu geben, um die Handlungsverläufe und auch ihre Rollen zu entwickeln. Ein spannender Krimiabend steht den Besuchern am Donnerstag, 17. Oktober, im Stadtsaal „Klösterle“ bevor. Beginn ist um 20 Uhr. (pm)

sind bei der Tourist-Information der Stadt Nördlingen, im Internet unter www.ticket.noerdlingen.de und dann an der Abendkasse im Stadtsaal „Klösterle“ erhältlich.

