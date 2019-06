vor 28 Min.

Theater als öffentliche Prüfung

Moritz Gruber am Freitag in Oettingen zu sehen

Von Peter Urban

Er arbeitet gerade an seinem Master im Fach Musikvermittlung und Konzertpädagogik, der junge Oettinger Ausnahmegitarrist Moritz Gruber. Seine praktische Prüfung hat er mit einem Projekt verknüpft, das sein im wahrsten Wortsinn „Meisterstück“ werden soll. Und nicht nur das. Er wird seine diesbezügliche Prüfung nicht im stillen Befragungskämmerchen ablegen, sondern vor aller Augen, bei einer öffentlichen Veranstaltung, die er selbst konzipiert, geschrieben und inszeniert hat.

„Neues aus meiner alten Schublade oder wie die Welt Georg Kreissler verpasste“ heißt das Stück von und mit dem „Prüfling“. Kurz zum Inhalt: Der Kabarettist Georg Kreissler ist es leid, immer und immer wieder seine alten bösen Lieder auf endlosen Tourneen spielen zu müssen. Zwar ist er damit sehr erfolgreich, doch wäre es ihm viel lieber, nicht nur von der Bühne, sondern besser noch, ganz von der Bildfläche zu verschwinden. So wäre er endlich frei davon, „immer was Lustiges“ schreiben zu müssen. Folglich zieht er einen Schlussstrich und lässt von seinem Anwalt seinen Tod verkünden. Moritz Gruber verkörpert Georg Kreissler, Judith Werner Kreisslers Ehefrau Topsy Küppers und Kilian Sprau, sein Dozent an der Uni Augsburg, übernimmt den Klavierpart und spielt Kreisslers ehemaligen Mitstreiter Gerhard Bronner. Das Theaterstück ist, so die Ankündigung, „genauso wahr wie unwahr“, will sagen, es ist zwar frei erfunden, aber stark vom Leben und Werk Georg Kreisslers inspiriert. Ebenso bereits „wahr wie unwahr“ ist die Location, die sich Moritz Gruber für seine Uraufführung ausgesucht hat: das „KinoKabarett“ in Oettingen. Das alte Kino in Oettingen hat sich Gruber auch deshalb ausgesucht, weil er genau diesen Ort zur Kleinkunstbühne machen will. Nach seiner Masterprüfung sollen ab Herbst 2019 im neuen „KinoKabarett“, neben den schon geschätzten Kultkinoprogrammen, regelmäßig Kabarettabende und Konzerte stattfinden. Einen ersten Hochkaräter konnte Moritz Gruber schon verpflichten, der diesjährige Nockherbergprediger Maxi Schafroth hat für Anfang November sein Kommen zugesagt, weitere Termine sind auch schon in trockenen Tüchern und können demnächst unter www.kinokabarett.de erfahren werden.

Doch zunächst steht die Grubersche Prüfung „unter Einschluss der Öffentlichkeit“ an: am Freitag, 28. Juni, 20 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr, der Eintritt ist frei.

