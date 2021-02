vor 21 Min.

Theatersaison: Auftritte verlegt

Stadt hofft auf neue Regel in der Zukunft

Die Theatersaison in Nördlingen fällt bislang flach. Schon die erste Aufführung, „Der Sittich“ unter anderem mit Michaela May, geplant am 17. November 2020, konnte nicht durchgeführt werden, der Kleinkunstauftritt von „Mistcapala“ wurde auf 4. Februar 2022 verlegt. Inzwischen musste auch der Kabarettabend mit Dr. Claudia Pichler auf Samstag, 6. November verlegt werden. Er war für Freitag, 26. Februar geplant.

Wie es weitergeht, hängt von der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung ab, die bis 7. März 2021 gültig ist und aktuell ein Veranstaltungsverbot enthält. Als nächste Veranstaltung stünde das Schauspiel „TYLL“ nach dem Romanbestseller von Daniel Kehlmann, am Sonntag 28. März im Stadtsaal „Klösterle“ auf dem Theaterprogramm. Auch die nachfolgenden Theateraufführungen am Montag, 19. April 2021 mit dem Tournee-Theater Thespiskarren Hannover „Willkommen bei den Hartmanns“, einer Komödie nach dem Film von Simon Verhoeven hängt ebenso wie das abschließende und bereits schon einmal verlegte Schauspiel mit Live-Musik „Spatz und Engel“ am Dienstag, 27. April 2021 in der Schwebe. Sobald die gesetzlichen Vorgaben bekannt sind, wird die Öffentlichkeit baldmöglich informiert. „Unsere Hoffnung ist und bleibt, dass das Infektionsgeschehen schon bald die Durchführung von Theater- und Kleinkunstveranstaltungen erlaubt“, sagt Oberbürgermeister David Wittner. (pm)

