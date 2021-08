Fahrt in die Vergangenheit der Hesselbergbahn

Plus Von Lindau über Augsburg und Nördlingen bis nach Hof verlief einmal die erste staatlich bayrische Eisenbahnstrecke. Ein Abschnitt war die heutige „Hesselbergbahn“.

Die Reaktivierung des Personennahverkehrs auf dem Bahn-Streckenabschnitt zwischen Nördlingen und Wassertrüdingen ist in diesen Tagen ein umstrittenes Thema. Der betroffene Abschnitt, der als „Hesselbergbahn“ bezeichnet wird, war einmal Teil der ersten staatlich finanzierten Zugstrecke. Vor 180 Jahren, als Bayern noch ein Königreich war und von Ludwig I. regiert wurde, beauftragte der Regent den Ausbau einer Bahnstrecke. Von Lindau bis nach Hof verliefen die knapp 200 Kilometer an Gleisen. Zuvor waren ähnliche Projekt allein privat zwischen Augsburg und München, sowie zwischen Bamberg und Nürnberg umgesetzt worden.