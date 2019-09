15:50 Uhr

Tiefgaragen-Brand: Bewohner müssen sich gedulden

Erst im elften Anlauf kann ein dringend benötigter Sachverständiger gefunden werden. Spenden werden gesammelt.

Von Robert Milde und Martina Bachmann

Weiß-rotes Absperrband soll verhindern, dass Neugierige in den Wohnblock an der Maria-Holl-Straße in Nördlingen gelangen. Die Bewohner jedoch dürfen am Freitag hinein – und sie kommen mit großen Taschen und Tüten wieder heraus. Das Nötigste zum Anziehen, Lebensmittel aus den abgestellten Kühl- und Gefrierschränken tragen sie heraus: „Einfach die wichtigsten Sachen“, sagt Anna Buchonko. Die 18-Jährige wohnt mit ihrer Schwester, ihren Eltern und ihren Großeltern in dem Wohnkomplex der Gemeinnützigen Baugenossenschaft. Ihre Familie ist in einer Ferienwohnung untergekommen, Anna bei ihrem Freund. Und sie hat ein ungutes Gefühl, wenn sie auf ihr bisheriges Zuhause blickt: „Man weiß nicht, wann man zurück kann.“ Und vor allem wissen die Bewohner noch nicht, was die Ursache des Feuers in der Tiefgarage in der Nacht zum Donnerstag war.

Blasius Wizinger, der Geschäftsführer der Baugenossenschaft, hat jedoch am Freitagnachmittag auch gute Nachrichten für die Menschen. Im elften Anlauf hat er endlich ein für Brandschäden zertifiziertes Büro gefunden, das zeitnah eine Schadstoffmessung in dem Wohnkomplex vornehmen kann. Dr. Stefan Tewinkel vom „Institut für Schadenverhütung und Schadenforschung der öffentlichen Versicherer“ in München und Bamberg wird am Montag die 30 Wohneinheiten daraufhin untersuchen, ob sie gefahrlos wieder bewohnt werden können. Fällt seine Analyse positiv aus, könnten die ersten Bewohner am Dienstag oder Mittwoch wieder einziehen, hofft Wizinger, denn bis bis dahin soll auch die Strom- und Gasversorgung wiederhergestellt sein.

Diejenigen, deren Auto zerstört ist, machen sich Sorgen, ob sie den Schaden ersetzt bekommen. André Hock beispielsweise hatte seinen Pkw in der Tiefgarage stehen, versichert war der Wagen – wie die von anderen Bewohnern auch – nur mit einer Haftpflichtversicherung. 5000 Euro, so schätzt der junge Mann, sei das Auto wert gewesen. Er hat Glück, kann mit dem Rad zur Arbeit fahren. Andere dagegen brauchen dafür dringend ihr Auto.

Drei Autos sind trotz des Brandes äußerlich unversehrt

Mittlerweile haben die Brandermittler der Polizei die knapp 30 Fahrzeuge in der Tiefgarage inspiziert und auch hier gibt es einen Lichtblick: Drei Fahrzeuge, die alle in der Nähe der Ausfahrt standen, scheinen äußerlich unversehrt. Als ein Kripomann einigen Bewohnern von seinem Zettel die amtlichen Kennzeichen vorliest, ist eine Besitzerin dabei. Sie bleibt trotzdem vorerst skeptisch, ob sie ihren Pkw tatsächlich wohlbehalten zurückbekommt. Schließlich standen die Fahrzeuge auch tief im Löschwasser der Feuerwehr.

Wer die Menschen des Wohnkomplexes in der Maria-Holl-Straße unterstützen möchte, kann für sie auf ein Treuhandkonto der Diakonie Geld spenden. Die Iban lautet: DE23 7225 0000 0015 0824 07. Bitte unbedingt das Stichwort „Tiefgaragen-Brand“ angeben.

