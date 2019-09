vor 39 Min.

Tierärzte mit Leib und Seele

Silke und Eric Sohst führen auch in Oettingen eine Gemeinschaftspraxis. So hat alles begonnen.

Von Ronald Hummel

Beiden Tierärzten, Silke und Eric Sohst, liegt ihr Beruf seit ihrer Kindheit im Blut. Und als sie die Geburt eines Kalbes miterlebte, war der Bann endgültig gebrochen, erinnert sich Silke Sohst. „Die Leidenschaft für Tiere motivierte mich in der Schule, so manchen Stein aus dem Weg zu räumen“. So schaffte sie es, in Leipzig, wo sie auch aufwuchs, Tiermedizin zu studieren; beim Studium lernte sie ihren späteren Mann Eric Sohst kennen, gebürtiger Berliner.

Der dozierte noch eine Zeit lang an der Berliner Uni, bis ihn ein Kollege ansprach, der in Rente gehen wollte und ihm die Übernahme seiner Praxis in Schmähingen anbot; vor 21 Jahren nahm Eric Sohst das Angebot an. Die Praxis ist bis heute rein auf Schweine spezialisiert und genau das faszinierte Eric Sohst, weil er sah, dass er fortschrittliche Konzepte, wie er sie als Dozent lehrte, konsequent umsetzen konnte.

Im Kern ging es ihm um den Wandel vom „Feuerwehrler“, der in einzelnen Fällen gerufen wird zum prophylaktisch agierenden Pfleger. „Die ganzen Bestände sollen sich dauerhaft rundum wohl fühlen“, formuliert Silke Sohst das Dauerziel. Dazu besucht Eric Sohst täglich nach einem Terminplan ein bis zwei Betriebe in einem sehr großen Bereich von Süddeutschland bis Hessen und Niedersachsen; in jedem Betrieb sieht er alle zwei bis drei Wochen nach dem Rechten. „Diese regelmäßige Fürsorge ist entscheidend“ sagt er. So könne er einzelne Problemfälle rechtzeitig erkennen, zum Beispiel wenn eines von zehn Ferkeln in einer Bucht dünner ist als die anderen, immer abseits bleibt oder wenn er an eindeutigen Spuren sieht, dass ein Tier Durchfall hat; eventuell impft er bei Gefahr vorsorglich eine größere Anzahl von Tieren.

„In unserer Region finden sich hauptsächlich noch Familienbetriebe“, sagt er, und denen wolle er helfen, sich auf die neue Zeit auszurichten, denn die Gesetze ändern sich laufend und führen zusehends zu neuen Anforderungen. Dr. Silke Sohst unterstreicht dabei, dass es gilt, in der Haltung gegenüber den Tieren einen gesunden Mittelweg zu finden: „Man muss Achtung vor den Tieren haben, aber sie sind eben auch zur Ernährung und zum Unterhalt der Landwirte da.“

Dr. Silke Sohst kümmerte sich anfangs in Schmähingen um Haushalt und Familie, arbeitete ab 2000 als Assistentin in einer Nördlinger Tierarztpraxis, später zusätzlich auch in Dinkelsbühl. Ab 2013 richtete sie in Schmähingen eine eigene Kleintierpraxis ein und bildete mit ihrem Mann eine Gemeinschaftspraxis. Als Dr. Hannelore Sperling 2015 für ihre Kleintierpraxis in Oettingen eine Vertretung suchte, fing Silke Sohst in der Praxis von Dr. Hannelore und Dr. Peter Sperling (er betreute dort Großtiere) als Teilzeit-Assistentin an. Als Hannelore Sperling altersbedingt immer kürzer treten wollte, lag es ihr am Herzen, dass in Oettingen Kleintiere weiterhin betreut werden. So suchte Silke Sohst nach geeigneten Praxisräumen und eröffnete Mitte Juli diesen Jahres in Oettingen eine Gemeinschaftspraxis zusammen mit ihrem Mann, der für Verwaltung und Buchhaltung zuständig ist. Dr. Hannelore Sperling praktiziert hier weiterhin mit.

