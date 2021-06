Tierischer Parcours durch die Geschichte

Neue Ausstellung im Nördlinger Stadtmuseum

„Hund-Katze-Sau... – Ein tierischer Parcours durch Nördlingens Geschichte“: Unter diesem Motto öffnet das Nördlinger Stadtmuseum nach langer Pause. Ein „tierischer“ Parcours durch die Ausstellung bietet laut Pressemitteilung sieben kurzweilige Stationen, in denen es um Haustiere wie Hunde, Katzen oder Vögel geht, aber auch um Nutztiere wie Pferde, Schweine und Rinder. An jeder Station darf gesucht, gerätselt, gemalt, gespielt oder gehört werden.

Die neue Ausstellung im Nördlinger Stadtmuseum soll einen interessanten Einblick in das Zusammenleben von Mensch und Tier in Nördlingen bieten. Hundebesitzer, die üblicherweise ihren Hund nicht in das Museum mitbringen dürfen, können dieses Jahr eine „Hundestunde“ am besucherfreien Vormittag buchen. Dieses Angebot gilt auf telefonische Anfrage bis zum Ende der Saison 2021 von Montag bis Freitag.

Das Nördlinger Stadtmuseum ist geöffnet vom 26. Mai bis Sonntag, 7. November, jeweils Dienstags bis Sonntags von 13.30 16.30 Uhr. (lana)