vor 58 Min.

Tierschmuggel im Ries: Hundewelpen kommen ins Tierheim Nördlingen

Ein Mann in Oettingen hört Hundegebell aus einem Transporter und ruft die Polizei. Im Auto finden sie sechs Welpen, die nach Frankreich geschmuggelt werden sollten.

Die Polizei brachte in Oettingen sechs Welpen ins Nördlinger Tierheim, die nach Frankreich geschmuggelt werden sollten. Nach Polizeiangaben benachrichtigte ein 49-Jähriger am Sonntagmorgen die Polizei, weil aus einem Transporter, der in der Nördlinger Straße parkte, Hundegebell zu hören war. Nach Angaben des Mannes stand das Auto bereits über eine Stunde dort, ohne das sich um die Hunde gekümmert wurde. Vor Ort kam der Besitzer des Transporters dazu. Die Polizisten konnten ermitteln, dass das Fahrzeug schon in der Vergangenheit zum Schmuggeln von Tierbabys benutzt wurde.

Die Welpen sollten von Rumänien nach Frankreich transportiert werden

Der Fahrer wurde aufgefordert das Auto zu öffnen. Die Beamten fanden sechs Hundewelpen, die sich in dreckigen Tiertransportboxen ohne Wasser und Futter befanden. Der Mann wollte die Tiere von Rumänien nach Frankreich transportieren. Nach Rücksprache mit dem Veterinäramt brachten die Polizisten die Welpen ins Tierheim Nördlingen. Gegen den Fahrer wird nun strafrechtlich vorgegangen. (pm)

Lesen Sie auch:

Themen folgen