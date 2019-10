vor 40 Min.

Tierschutz: Zwei Preise für Schul-AG

Die Mittelschule und das Tierheim kooperieren in einer Arbeitsgruppe. Die Schüler machen jetzt auf Pelzfarmen aufmerksam – und werden dafür ausgezeichnet

Von Ronald Hummel

In der Mittelschule Nördlingen ist eine von mehreren Arbeitsgruppen (AG), die alljährlich zur Auswahl stehen, besonders beliebt: Die AG Tierschutz mit jeweils sieben Mitgliedern, die drei Mal im Jahr wechseln, bildet seit zwei Jahren eine enge Kooperation mit dem Fürstin-Delia-Tierheim in Nördlingen. Jeden Donnerstag kümmern sich die Schüler um die Tiere, gehen mit ihnen spazieren, reinigen die Behausungen, schauen dem Tierarzt über die Schulter, basteln Spielzeug und stellen Leckerlis her. Und sie machen sich Gedanken, wie sie andere vom richtigen Umgang mit Tieren überzeugen können.

Besonders erfolgreich war die AG, die Ende 2018 im Einsatz war: „Vor Weihnachten, wo gerne Hunde, Katzen und Hasen verschenkt werden, machten wir deutlich, dass Tiere Lebewesen und keine Geschenke sind“, prangert AG-Sprecher Markus Wieser gegenüber unserer Zeitung die Mentalität an, erst ein Tier haben zu wollen und es zum Schluss an der Autobahn auszusetzen oder im Tierheim abzugeben. Auch Fellkrägen oder -Bommel an Kleidungsstücken seien problematisch, denn oft seien angebliche Kunstfelle echte Felle von Tieren aus Massenhaltung; das komme billiger als Kunststoff-Imitate. So entstand eine gezielte Aktion gegen Pelz als Kleidung: Die Leiterin des Tierheims, Manuela Kaußen, informierte die zehn- bis 15-jährigen Jungen und Mädchen nach einem extra ausgearbeiteten pädagogischen Konzept über artgerechte Tierhaltung und auch über das Gegenteil davon – Pelzfarmen, wo jedes Tier einen Quadratmeter Platz hat. „Das war nur ein Denkanstoß, die Schüler recherchierten dann im Internet weiter“, sagt Kaußen. Ergebnis waren reich bebilderte, informative Plakate, die die Schüler zunächst in der Schule zeigten. Dann drehten sie einen Film, in dem sie in einer Art Demonstration die Plakate hoch hielten und eingängige Mahnworte riefen: „In jedem Pelz schlug mal ein Herz!“, „Pelz ist kein Statussymbol, sondern ein Armutszeugnis“ oder „Kennst du den wahren Preis für deinen Pelz?“

Über Whatsapp verbreitet und auf Homepage zu sehen

Den Film verbreiteten sie über Whatsapp, er ist auch auf der Website des Tierheims zu sehen. Dann erst wurden die Verantwortlichen auf den Adolf-Hempel-Jugend-Tierschutz-Wettbewerb aufmerksam. Dabei gewann die Gruppe 1000 Euro. Und während alle noch jubelten, kam völlig unerwartet diese Nachricht: Das Projekt erhält den Sonderpreis des Tierschutzpreises der Bayerischen Staatsregierung von Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber mit einem Preisgeld von 5000 Euro. Jeweils die Hälfte der Summen gingen an das Tierheim.

„Wir waren auf zwei Siegerehrungen eingeladen“, so Lehrerin Silvia Fischer, „erst nach Bonn und dann in die Münchner Residenz.“ Doch abgesehen von diesem Erfolg schlug die Tierschutz-AG vorher schon hohe Wellen: „Das ging wie ein Lauffeuer in der Schule herum, unzählige Schüler wollten in die AG und sahen, wie wichtig es ist, dass wir Tieren helfen.“ Auch andere Schulen fragten wegen einer Zusammenarbeit an, doch das erlauben die Kapazitäten des Tierheims nicht. Gleichwohl kommen immer wieder Schüler, die dann Tiere streicheln und Hunde Gassi führen können. „Bei Kindern und Jugendlichen kann man noch etwas bewirken“, freut sich Manuela Kausen, „wir brauchen nur einen Anstoß zu geben und schon merken wir, wie es in den Köpfen rattert.“

Themen folgen