26.09.2019

Till Monday spielt in Wechingen

Ein Schlagzeuger gibt den Groove vor, ein Gitarrist greift in seine akustische „Klampfe“ und ein Pianist pfeffert dieses Gericht noch kräftig mit ein paar Bluesakkorden: Die Rieser Band Till Monday spielt am Samstag, 12. Oktober, ab 21 Uhr im Stadl in Wechingen. Die Band besteht aus drei Musikern und einer Sängerin. Sie spielen ältere und neue Songs von Irish Folk über Rock bis Jazz. Mit jeder Menge Spielfreude kreiert die Band virtuos neue Kreationen. Karten für das Konzert gibt es für 8 Euro im Vorverkauf bei den Rieser Nachrichten, Deininger Straße 8, sowie an der Abendkasse. (pm)

