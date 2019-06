11:17 Uhr

Timo Böllmann will Bürgermeister von Möttingen werden

Timo Böllmann will in Möttingen Bürgermeister werden.

Timo Böllmann kandidiert bei der Kommunalwahl im kommenden Jahr. Welche Schwerpunkte er setzen möchte.

Von Bernd Schied

Timo Böllmann will Bürgermeister in Möttingen werden. Bei der Gemeinderatssitzung am Montagabend hat der 39-jährige Gemeinderat und Dritte Bürgermeister offiziell seine Kandidatur für die Nachfolge von Amtsinhaber Erwin Seiler bekannt gegeben. Seiler tritt nach zwei Amtszeiten im kommenden Jahr nicht mehr an (wir berichteten). Böllmann sagte, er wolle sich von einer überparteilichen Wählerliste nominieren lassen. Er traue sich das Bürgermeisteramt zu, nicht zuletzt aufgrund seiner beruflichen Erfahrungen als Leiter von zwei Senioren- und Pflegeheimen. Unterstützung habe er in jüngster Zeit auch von verschiedenen Gemeinderäten und Bürgern erhalten

Bürgermeister Seiler dankte seinem Stellvertreter für dessen klare Positionierung. Er sei froh, dass es mit Böllmann einen Nachfolgekandidaten für ihn gebe, der die künftigen kommunalpolitischen Heraus-forderungen annehmen wolle.

Böllmann ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Er hat Straßenbauer gelernt, danach eine Ausbildung zum Altenpfleger gemacht. Acht Jahre arbeitete er beim Roten Kreuz als Pfleger davon drei Jahre als Stationsleiter. 2009 bildete er sich zum Pflege- und Heimleiter fort. Es folgten zwei Jahre bei einer Zeitarbeitsfirma. Weitere berufliche Stationen waren das Alten- und Pflegheim des Deutschen Ordens in Hochaltingen, das er vier Jahre lang führte.

Böllmann hat drei kommunalpolitische Schwerpunkte

Derzeit ist er Leiter des Alten- und Pflegheimes des Bayerischen Roten Kreuzes in der Donauwörther Jennisgasse mit 140 Bewohnern. Ehrenamtlich engagiert ist er unter anderem bei der Feuerwehr und beim TSV Möttingen. Erst vor wenigen Wochen wurde er zum Vorsitzenden des Möttinger CSU-Ortsverbandes gewählt.

Im Gespräch mit unserer Zeitung nannte Böllmann drei kommunalpolitische Schwerpunkte, die ihm besonders wichtig seien: gute Kinderbetreuungseinrichtungen in Möttingen und den Ortsteilen, die in naher Zukunft erweitert werden müssten, die Schaffung von Angeboten für Senioren mit Blick auf Barrierefreiheit, Tagespflege und Nachbarschaftshilfe sowie die Unterstützung der örtlichen Gewerbebetriebe. Auf die Frage, wie er im Falle seiner Wahl zum Bürgermeister zu der vom Bund geplanten Ortsumgehung stehe, sagte Böllmann: „Möttingen lebt von der Ortsdurchfahrt der B 25. Ich weiß nicht, ob das noch so wäre, wenn die Straße an der Gemeinde vorbeiführen würde.“ Damit deutete er an, auch ohne eine Umfahrung leben zu können.

Grünes Licht gaben die Gemeinderäte für eine Erweiterung des Netto-Marktes in Möttingen. Das Unternehmen plane eine Vergrößerung der Verkaufsfläche von jetzt 800 auf künftig 1100 Quadratmeter, erläuterte Rathauschef Seiler. Neugestaltet werde außerdem der Eingangsbereich.

