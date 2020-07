00:32 Uhr

Tödlicher Unfall am Krankenhaus

Auf der Strecke nach Reimlingen stoßen zwei Fahrzeuge frontal zusammen

Von Philipp Wehrmann

Auf Höhe des Nördlinger Stiftungskrankenhauses ist es am Freitagnachmittag gegen 13 Uhr zu einem tödlichen Unfall gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache sind zwei entgegenkommende Fahrzeuge kollidiert, wie es von der Nördlinger Polizei heißt. Am Unfallort waren Polizei und Rettungsdienst im Einsatz, Feuerwehrleute leiteten den Verkehr um.

Zum Unfallzeitpunkt fuhr ein Pkw, besetzt mit zwei Personen, in Richtung Reimlingen. Etwa 200 Meter hinter dem Nördlinger Ortsschild kam ein Kleintransporter entgegen. Aus bislang unbekannten Gründen, so der gestern Abend gegen 22.30 Uhr veröffentlichte Polizeibericht, kam der Kleintransporter auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Pkw. Der Fahrer des Kleintransporters wurde leicht, der Pkw-Fahrer schwer verletzt ins Krankenhaus Nördlingen eingeliefert. Die 57-jährige Mitfahrerin, die auf der Rücksitzbank des Pkws saß, verstarb an der Unfallstelle. Die Staatsstraße war bis 17 Uhr für den Verkehr komplett gesperrt. Der Verkehr wurde durch die Feuerwehr Reimlingen bzw. durch die Straßenmeisterei über die B 25 umgeleitet.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von rund 65 000 Euro. Die Zahl der im Landkreis tödlich verunglückten Verkehrsteilnehmer in diesem Jahr stieg auf sechs Personen. (RN)

