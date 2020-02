Tolle Krimikomödie in Nördlingen: Mord in der Schlangengrube

Plus „Acht Frauen“ im Nördlinger Klösterle bringt Spannung bis zum furiosen Schlussakkord. Jede der Damen hatte ein Motiv, Hausherr Marcel zu töten.

Das Szenario ist allen Krimi-Fans bestens bekannt: Eine Leiche, eine geschlossene Gesellschaft – und einer aus deren Mitte ist der Mörder. Alfred Hitchcock, Edgar Wallace und Agatha Christie – - alle großen Kriminalautoren haben sich in Romanen und Filmen dieser Konstellation bedient. Und am Ende besaßen die Meisterdetektive – von Miss Marple bis Hercule Poirot – stets die Genialität, sogar die verzwicktesten Fälle zu lösen.

Mit einem Dolch im Rücken im Bett

Auch die Komödie „Acht Frauen“ des französischen Autoren Robert Thomas, von der „Theaterlust“ aus Unterföhrung unter der Regie von Thomas Luft im Stadtsaal Klösterle aufgeführt, beginnt auf die geschilderte Weise. Acht Damen unterschiedlichsten Alters sind in einer abgelegenen Villa eingeschneit, kein Auto und kein Telefon ermöglicht den Kontakt zur Außenwelt. Und der einzige Mann, der vermeintlich reiche Hausherr Marcel, liegt mit einem Dolch im Rücken tot im Bett.

Wer aber ist die Mörderin? Marcels mondäne Ehefrau Gaby (Gabriele Graf), die mit ihrer Ehe längst abgeschlossen hat, sich einen Liebhaber hält und bereits auf gepackten Koffern sitzt? Oder deren hysterische und hypochondrische Schwester Augustine (Anja Klawun), eine „vertrocknete Frucht“, die sich zur moralischen Instanz aufschwingt, jedoch in einem glühenden Liebesbrief ihre verbotenen Gefühle für Marcel offenbart? Oder gar dessen Schwiegermutter Mamy (Christa Pillmann), die sich zwar auf Kosten des Hausherrn im eigentlich nicht benötigten Rollstuhl ein sorgenfreies Leben gönnt, dem geschäftlich Ruinierten jedoch ihre Aktien vorenthält?

Nicht leicht, hier den Überblick zu behalten, zumal die Damen allesamt lügen, dass sich die Balken biegen. Und als man schließlich allgemeine Ehrlichkeit vereinbart, kommen jede Menge unbequemer Wahrheiten ans Tageslicht: Tochter Suzon (Marget Flach) erwartet ein Kind von ihrem Stiefvater, Marcels exaltierte und lasterhafte Schwester Pierrette (Nathalie Schott) hat diesen gemein erpresst, die attraktive Hausangestellte Louise (Dagny Dewath) wurde als heimliche Geliebte des Hausherrn eingeschleust und die heimlich zockende Köchin Madame Chanel (Mirjam Kendler) verzehrt sich voller Eifersucht nach der lasziven Pierrette. So besitzt außer der präpotenten Tochter Catherine (Anuschka Tochtermann) im Prinzip jede Frau ein Tatmotiv.

Zickenkrieg vom Feinsten

Bevor jedoch der „grausame Mord“ seine Aufklärung erfährt, entspinnt sich ein „Zickenkrieg“ vom Feinsten: da wird geschimpft und geflucht, gelästert und gezetert, korrumpiert und intrigiert. Der Zuschauer wähnt sich in einer Schlangengrube, soviel verbales Gift wird hier – mal subtil, mal brachial, aber immer mit der nötigen Prise Humor – verspritzt.

Gerade darin offenbart sich die schauspielerische Qualität des homogenen Ensembles: routiniert und punktgenau wirft man sich in spritzigen Dialogen die Bälle zu. Und genau dieses präzise Zusammenspiel der Akteurinnen macht dem Besucher die wechselseitigen Rivalitäten zwischen den Figuren plausibel. Fein eingewebt hat der Autor auch zahlreiche gesellschaftskritische Spitzen, welche die Rolle der Frau im Frankreich der 50-er Jahre karikieren. Zudem wird das Stück durch gelungene Tanz- und Gesangseinlagen einzelner Damen aufgelockert, vom Rock ‘n’ Roll bis hin zum Tango und Chanson ist alles dabei.

Und war nun die Mörderin? Wer die oscarnominierte Verfilmung von 2002 mit Ikonen wie Catherine Deneuve und Isabelle Huppert nicht kannte, durfte sich beim furiosen Schlussakkord gleich an einer doppelten dramaturgischen Pirouette erfreuen. Nicht zuletzt deshalb gab es am Ende von den rund 400 Besuchern ausgiebigen Applaus mit zahlreichen Vorhängen für acht inspirierte Schauspielerinnen sowie eine temporeiche und pfiffige Kriminalkomödie.

