20:14 Uhr

Topgepflegte alte Schätzchen

Viele Young- und Oldtimer waren am gestrigen Sonntag auf dem Gelände des Bayerischen Eisenbahnmuseums zu sehen.

Young- und Oldtimer gab es gestern in Nördlingen zu bestaunen. Manche kamen aus dem Ries, andere nahmen viele Kilometer Anfahrt in Kauf.

Von Jim Benninger

Bereits sein 50-jähriges Bestehen feiert das Bayerische Eisenbahnmuseum im kommenden Jahr – und auch schon zum 16. Mal veranstalteten seine Mitglieder am gestrigen Sonntag ihr beliebtes Rieser Young- und Oldtimertreffen am ehemaligen Nördlinger Bahnbetriebswerk. Das hieß, dass bereits Fahrzeuge, die älter als 20 Jahre waren, von 10 bis 17 Uhr dort zugelassen waren.

Deren Fahrer hatten freien Eintritt ins Museum, das an diesem Tag viele Interessierte für einen kleinen Obulus aufsuchten. Gibt es dort seit 1985 mit mittlerweile 200 Stück doch die größte Sammlung historischer Schienenfahrzeuge in Süddeutschland zu sehen. Zu diesen gab es fachkundige Führungen sowie auch wieder Dampfzugfahrten nach Gunzenhausen. Für das leibliche Wohl war erneut standesgemäß im historischen Buffetwagen zwischen den alten Lokomotiven gesorgt. Dafür waren wieder viele der rund 80 Ehrenamtlichen des Museums im Einsatz.

Hauptattraktionen waren an diesem Sonntag allerdings die Young- und Oldtimer aus der näheren und weiteren Umgebung die Hauptattraktionen. So war der Grosselfinger Peter Keßler mit seinem 65 Jahre alten 15-PS-Deutz-Bulldog nur wenige Kilometer aus dem Stadtteil angetuckert, während beispielsweise Martin Rammler aus Roth einige Kilometer mehr zu absolvieren hatte.

Doch der 32-Jährige fährt mit seinem Mazda 929 gern die kurvige Straße bis in Ries, wie er in einem Gespräch mit den Rieser Nachrichten betonte. Dafür sei das Drei-Gang-Automatik-Getriebe des mittlerweile 35 Jahre alten, aber nach wie vor topgepflegten Coupés besser ausgelegt, wie für Tempofahrten auf der Autobahn. „Da dreht der Motor einfach zu hoch“, so Rammler.

Ein besonderes Ausstellungsstück war ein Kässbohrer Setra-Bahnbus aus dem Jahre 1985. Der musste allerdings allein schon wegen seiner Länge vor dem engen Gelände parken. Mit dem 11,7-Liter-Gefährt hatte der Hallertauer Lokalbahnverein eine Sonderfahrt ins Ries unternommen. Sehenswert aber auch viele weitere alte, aber meist top herausgeputzte Mercedes, Chevrolets, Porsches, MG oder Mercurys.

Mehr Fotos gibt es in einer Bildergalerie bei uns im Internet unter rieser-Nachrichten.de zu sehen.

