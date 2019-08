vor 21 Min.

Tote Landwirtin: Verhandlung ab Oktober

Ehemann muss sich vor dem Augsburger Landgericht verantworten. Frau war in der Nähe der Güllegrube aufgefunden worden.

Ein Mann aus dem Ries muss sich ab dem 15. Oktober vor dem Augsburger Landgericht wegen Mordes verantworten. Das teilte Dr. Claus Pätzel, Pressesprecher und Vorsitzender Richter am Landgericht, auf Anfrage der Rieser Nachrichten mit. Für den Prozess sind mehrere Termine angesetzt. Dem Mann wird vorgeworfen, seine 51 Jahre alte Ehefrau im September 2018 auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Birkhausen getötet zu haben. Als Mordmotiv wird Habgier aufgeführt.

Gülle im Körper der Toten

Der Fall hatte in der Region und darüber hinaus für großes Aufsehen gesorgt. Die Leiche der Frau war in der Nähe einer Güllegrube aufgefunden worden. Bei einer Obduktion war Gülle im Körper der 51-Jährigen festgestellt worden, zudem soll das Opfer Schläge gegen den Kopf erhalten haben. Der Mann hatte den Tatvorwurf in der Vergangenheit vehement bestritten. (RN)

