vor 38 Min.

Trachtenkapelle Marktoffingen nimmt eigene CD auf

„Ein Leben lang“ lautet der Titel der Aufnahme. Ihr neues Werk präsentiert die Trachtenkapelle Marktoffingen am zweiten Weihnachtsfeiertag live.

Von Christina Zuber

„Ein Leben lang“ – heißt es auf dem CD-Cover, darunter ein Foto von der Trachtenkapelle Marktoffingen. Blasmusik, so sagt erster Vorsitzender Michael Deibler, sei für viele der Mitglieder eine Lebenseinstellung, deshalb sei der Titel nicht zu hoch gegriffen. Viele Marktoffinger Blasmusiker haben in der Kindheit und Jugend in der Jugendkapelle angefangen und blieben als Erwachsene viele Jahre der Stammkapelle treu.

Die momentan 48 aktiven Musiker haben sich selbst und allen Blasmusik-Freunden in diesem Jahr ein besonderes Weihnachtsgeschenk gemacht: eine eigene CD mit 14 Titeln, Polkas, Märschen und Walzer-Melodien. „Eine klassische Blasmusik-Mischung“, sagt Deibler mit Stolz in der Stimme. Über Monate hinweg waren die Marktoffinger mit dem Mammut-Projekt beschäftigt. Nach den ersten Aufnahmen in einem Tonstudio in Heilbronn mit einigen Vereinsmitgliedern standen weitere Aufnahmen im Vereinsheim an. „Jede Stimme wurde einzeln eingespielt und abgemischt“, sagt Michael Deibler. Auch der Gesang wurde in Marktoffingen aufgenommen. Das heißt, die 14 Stücke auf der CD wurden nicht gemeinsam gespielt, sondern in Einzelstimmen. Erst auf der CD hört man das Gesamtwerk.

Marktoffingen: Das Vereinsheim wurde zum Tonstudio

Das Vereinsheim glich mehrere Tage in diesem Jahr einer Bannmeile. Mit Absperrband wurden Besucher und Autos ferngehalten, um störende Geräusche auszuschließen. Und im Inneren des Vereinsheims entstand ein Tonstudio. Mit Stellwänden, zwei Auto-Ladungen voller Wolldecken und Teppichen und viel Improvisation wurde der Raum umgestaltet, um optimale Bedingungen für Ton-Aufnahmen zu schaffen. Manch einem wurde es eng in den kleinen Tonkabinen. Aber besser hätte man professionelle Bedingungen nicht schaffen können.

Das Ergebnis dieses Vereinsprojekt wird am Mittwoch, 26. Dezember, beim Weihnachtskonzert der Trachtenkapelle Marktoffingen vorgestellt. Ab dann ist die CD im Verkauf (Raiffeisen-Volksbank Ries in Marktoffingen und Wallerstein, Bäckerei Moll in Wallerstein und Blechlädle Utzwingen) oder online zu erhalten.

Themen Folgen