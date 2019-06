08:45 Uhr

Traktorbrand völlig ausgebrannt

Starke Rauchentwicklung in Maihingen

Am Samstag nachmittag brannte in einer Biogasanlage in Maihingen ein Traktor aufgrund eines technischem Defekt komplett aus. Es gingen mehrere Mitteilungen aufgrund der starken Rauchentwicklung ein. Bei dem Brand wurde jedoch niemand verletzt und durch die sofortige Verständigung der Feuerwehr, entstand nur Schaden am Traktor, der auf einer freien Fläche stand. (pm)

