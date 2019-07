vor 31 Min.

Transalp, Tag 2: Nördlinger radeln über Alpenhauptkamm

Das Projekt-Seminar des Theodor-Heuss-Gymnasiums in Nördlingen will die Alpen mit dem Rad überqueren. Hier berichten die Schüler über ihre einzelnen Etappen. Am zweiten Tag gab es rasante Abfahrten.

Die Schüler des Nördlinger Theodor-Heuss-Gymnasiums haben bereits zwei ereignisreiche Tage auf ihrer Transalp-Radtour über die Alpen hinter sich.

Nach einem reichlichen Frühstück in der Jugendherberge in Scuol waren die Schüler und Lehrer gestärkt und abfahrbereit. Um 8 Uhr startete die zweite Etappe.

In den ersten fünf Stunden brachte die Truppe die meisten Höhenmeter hinter sich, indem sie den Alpenhauptkamm überquerte.

Kraft tanken in den Alpen. Bild: Tim Seitz

Der höchste Punkt an Tag zwei: 2251 Meter mit dem Rad

Dort erreichten die Radler auch ihren höchsten Punkt der Tour am "Pass da Constainas" mit 2251 Metern. Zur Belohnung gab es schöne Ausblicke über Gebirgsflüsse, Tiere, Schnee und große Wälder bei strahlendem Sonnenschein.

Im Gegensatz dazu standen am Nachmittag hauptsächlich lange, rasante Abfahrten über die "Alp Campatsch" und "Lü" ins "Val Müstair". Danach wurde die Strecke etwas flacher.

Die Schüler orientierten sich stets an dem Motto "Der Berg und ich, die Ebene und wir". So konnte jeder sein eigenes Tempo einhalten, aber gleichzeitig stellte die Gruppe ihren Zusammenhalt unter Beweis.

Nach 80 Kilometern und 1400 Höhenmetern kamen die Schüler und ihre Lehrer erschöpft aber dennoch stolz in Schlanders im Parkhotel "Zur Linde" an.

Transalp THG Nördlingen Scuol Schlanders Bild: Tim Seitz





