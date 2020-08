vor 32 Min.

Transporterfahrer flüchtet nach Unfall in Hainsfarth

Der Mann entfernt sich vom Tatort in Hainsfarth, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Nun bittet die Polizei um Hinweise.

In Hainsfarth hat sich der Fahrer eines Kleintransporters nach einem Unfall vom Tatort entfernt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Wie die Polizei berichtet, stieß das Fahrzeug in der Zeit zwischen Mittwoch, 5. August, 11.30 Uhr, und Donnerstag, 6. August, 12.30 Uhr, rückwärts gegen eine Gartenmauer in der Straße Bergluck. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Die Polizei in Nördlingen bittet um Hinweise unter Telefon 09081/29560. RN

