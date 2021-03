22.03.2021

Treffen die Angels Nördlingen einmal auf Keltern oder noch öfter?

Sollten die Angels im letzten Nachholspiel gegen den Top-Favoriten gewinnen, würden sie auch in den Playoffs auf den frischgebackenen Pokalsieger treffen.

Von Kurt Wittmann

Vor dem vermutlich letzten Saisonspiel der XCYDE Angels herrscht wieder einmal eine eigenartige Stimmung in der Luft, zunächst einmal bedingt durch das „man-weiß-nicht-ob“-Gefühl, aber auch durch die seltsame Ausgangslage. Seit drei Wochen hecheln die Angels dem einen noch notwendigen Sieg hinterher, der ihnen Tabellenplatz acht und damit die Play-Off-Teilnahme sichern würde.

Die Imreh-Truppe hat viel investiert und oft war man extrem nah dran. Man erinnere sich an den zum Greifen nahen Sieg in Wasserburg oder die Overtime-Niederlage gegen Halle. Und jetzt stellt sich am Mittwoch der frischgebackene Pokalsieger und Meister der letzten Saison zum letzten Nachholspiel in der Hermann-Keßler-Halle vor. Ausgerechnet Keltern, jenes Team, auf das man im allerdings unwahrscheinlichen Fall treffen würde, wenn am Mittwoch ein Sieg gelänge.

Angels Nördlingen wollen nicht kampflos aufgeben

Auch für die Rutronik Stars stellt sich die Situation etwas eigenartig dar. Gewinnt man in Nördlingen, muss man zum Erreichen des Halbfinals nach Halle an der Saale reisen. Siegen am Mittwoch die Angels, trifft man auf genau diese im Nachbar-Bundesland. Ob diese Gedankenspielchen allerdings in Keltern überhaupt eine Rolle spielen, ist ungewiss.

Angels-Rekordspielerin und Kapitänin Laura Geiselsöder hat den Kampf um die Play-Offs noch nicht aufgegeben. „Wie wir gegen Herne gespielt haben, so wollen wir diese Saison nicht beenden. Wir wollen gegen Keltern unser wahres Gesicht zeigen, kämpfen, uns reinhängen und dann schauen, was geht.“ Dementsprechend werden sich Geiselsöder, Meynadier und Co noch einmal richtig reinhängen, ihre beste Defense auspacken und ihre Offense-Systeme so konzentriert wie möglich durchspielen. Wenn dann noch die Würfe wieder in den Korb fallen und nicht nur auf den Ring wie am letzten Sonntag, dann ist den Angels auch einiges zuzutrauen, sogar dass sie der Multi-Kulti-Startruppe aus Keltern Paroli bieten.

Womöglich das letzte Spiel als XCYDE Angels

Ihren Fans, die bei den letzten Spielen in vierstelliger Anzahl online waren, wollen die XCYDE-Girls, die nicht mehr lange so heißen, auf jeden Fall eine Performance bieten, auf die man stolz sein kann.

Na dann. Laptop hochfahren, Tablet einschalten. Mittwoch, 19 Uhr, www.sporttotal.tv.

