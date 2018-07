vor 22 Min.

Trichterwolke oder Tornado über Mönchsdeggingen?

Dieses Foto schickte uns ein RN-Leser am Sonntag zu. Es zeigt eine Wolke die in Richtung Boden auswuchert.

Ein Meteorologe gibt Aufschluss darüber, um welches Naturphänomen es sich auf dem Bild handelt.

Von Julian Würzer

Beschädigte Dächer, zerstörte Bäume oder gar kaputte Autos: Tornados hinterlassen oft eine Welle der Verwüstung. Manchmal sind sie auch einfach ein schönes Naturspektakel, sowie vor wenigen Wochen bei Bissingen. Damals wirbelte ein Tornado über das Kesseltal. Ein weiterer wurde noch am selben Tag über Nördlingen gesichtet. Nun schickte ein Leser der Rieser Nachrichten ein Bild an die Redaktion: Darauf ist eine dunkle Wolke zu sehen, die an einer Stelle, über dem Baum auf der rechten Seite, in Richtung Boden auswuchert. Die Aufnahme soll am vergangenen Sonntag gegen 16 Uhr bei Mönchsdeggingen entstanden sein. Handelt es sich dabei ebenfalls um einen Tornado, wie bei den beiden in den vergangenen Wochen?

Diplom-Meteorologe Stefan Zender von wetterkontor.de schaut sich das Bild auf Nachfrage der RN an. Das sei eine Trichterwolke, die ein Tornado werden möchte, sagt er. Es handele sich um den Anfang einer rotierenden Luftsäule, die sich langsam in Richtung Boden vortaste. Erst wenn sie den Grund erreiche, spreche man von einem Tornado und nicht mehr von einer Trichterwolke, so der Diplom-Meteorologe. Ob sich die Wolke noch zu einem Tornado entwickelte, kann der Wetterexperte nicht sagen.

Eine Trichterwolke oder ein Tornado entsteht laut Zender durch viele Aktionen an einer Gewitterwolke, etwa heftige Böen und kalte Luft. Das Phänomen dauert dann meist nur wenige Minuten an. Bei einem Tornado können Geschwindigkeiten bis zu 180 Stundenkilometer auftreten. Gerade in den Vereinigten Staaten richten Tornados regelmäßig schwere Verwüstungen an, sowie vor wenigen Tagen in Iowa, bei dem 17 Menschen verletzt wurden. In Deutschland wurden erst im Mai mehrere Menschen durch einen Tornado in Nordrhein-Westfalen verletzt.

Eine Trichterwolke istlaut Stefan Zender nicht gefährlich. Er vermutet, dass die über Mönchsdeggingen sich nach wenigen Minuten auflöste.

