Trimaran ist ab Mai täglich unterwegs

MS Brombachsee mit Hygienekonzept

Ab 1. Mai heißt es täglich „Seeluft schnuppern“ und den Frühling genießen auf dem Großen Brombachsee. Nachdem im April der Schifffahrtsverkehr nur am Wochenende stattfand, startet der einzigartige Trimaran ab Mai den täglichen Fahrplan, so der Tourismusverband in einer Pressemitteilung.

Das Schiff verkehrt im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs unabhängig von der 7-Tages-Inzidenz mit entsprechendem Hygienekonzept. Die Regelungen des ÖPNV finden Anwendung. Daher besteht FFP2-Maskenpflicht während der gesamten Schifffahrt und an den Anlegestellen. Die großzügige Bauweise des Trimarans mit seinen drei Decks, drei Rümpfen und großen Außendecks würden dafür sorgen, dass sich die Gäste an Bord sicher und wohl fühlen und die Einhaltung der Abstände leicht gelingt, so die Mitteilung weiter.

Kontakterfassung oder Corona-Test nicht notwendig

Eine Kontakterfassung oder ein Corona-Test seien nicht notwendig. Der Verzehr von Speisen und Getränken an Bord sei allerdings untersagt, wie in jedem öffentlichen Verkehrsmittel. An Bord werden allerdings Speisen und Getränke „to go“ angeboten, die beim Aussteigen mitgenommen werden können. Sehr zu empfehlen sei eine Fahrtunterbrechung der Schifffahrt in den hübschen Ortschaften am See, die mit ihren zahlreichen Apfel- und Kirschbäumen in voller Blüte stehen. An jeder Schiffsanlegestelle sind Abenteuerspielplätze, die Spiel und Spaß für die Kleinen bieten und auch für die Großen ein Lieblingsplatz sind.

Schnäppchen-Jäger kämen freitags auf ihre Kosten. Jede zweite Person mit dem gleichen oder günstigeren Fahrpreis fährt kostenlos (letzter Zustieg für diesen Tarif 12.05 Uhr Allmannsdorf). Auch Geburtstagskinder seien willkommen und fahren am Tage des Geburtstags kostenlos.

Ideal sei die Verbindung der Schifffahrt mit einer Wanderung oder einer Radtour. Fahrräder werden kostenlos befördert. Fahrscheine gibt es direkt an Bord oder im Online-Shop. (pm)

Telefon 09144/927050, E-Mail info@msbrombachsee.com, Internet www.msbrombachsee.com