Dorffest in Trochtelfingen

In Trochtelfingen findet am Samstag, 11. und 12. September ein Dorffest mit vielen Aktionen statt.

Am Samstag, 11. September, findet auf dem Festgelände vor dem Wasserschloss das Trochtelfinger Dorffest statt. Die örtlichen Vereine präsentieren ihr Angebot und veranstalten Mitmachaktionen. Ein Höhepunkt wird das Entenrennen über die Mittelstrecke in der Eger sein. Ab 13 Uhr wird es einen Festbetrieb mit Bewirtung und Kinderprogramm sowie fortlaufende Führungen geben. Am Sonntag, 12. September, beginnt um 10.30 Uhr der Frühschoppen, ab 12 Uhr gibt es Mittagstisch. Die Reimlinger Musikanten untermalen die Veranstaltung. Eine reichhaltige Kuchentheke wird außerdem für die Gäste angerichtet. Es werden ebenfalls Führungen mit Erläuterungen zum Restaurierungsstand angeboten. (pm)

