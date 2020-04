vor 32 Min.

Trotz Corona-Krise in Nördlingen einkaufen

Der Stadtmarketingverein weist auf zahlreiche Aktionen hin. Das Miteinander in der Stadt sei spürbar.

Der Stadtmarketingverein „ Nördlingen ist’s wert“ verweist in einer Pressemitteilung auf die besonderen Aktionen der Nördlinger Händler, um die Corona-Krise zu überstehen. Bereits seit Mitte März sind Geschäfte, Restaurants, Bars und Kneipen geschlossen. In der Mitteilung heißt es: „Keiner war auf eine solche Situation vorbereitet, niemand konnte sich dies überhaupt vorstellen. Kunden, Angestellte, Geschäftsinhaber und Vermieter standen von heute auf morgen vor einer Leere.“ Was im vergangenen Jahr bei der Aktion „Vorhang zu“ des Stadtmarketingvereins zum Thema „Online-Shoppen“ noch künstlich dargestellt wurde, sei plötzlich real geworden „Wie oft wurde über ,Bäcker-Brillen-Banken-Bücher’ geschmunzelt, jetzt wären wir froh, wenn diese ,4 B’s’ da wären. Ohne Geschäfte und die Gastronomie fehlt das Leben in der Stadt“, so der Verein weiter. Lediglich die Wochenmärkte am Mittwoch und Samstag unterbrächen die Leere.

„Wir sind für Sie da“: Unter dieser Rubrik auf der Homepage des Stadtmarketingvereins „Nördlingen ist’s wert“ werden Informationen veröffentlicht. Zu finden seien Öffnungszeiten, Gutscheinbestellungen, Kontaktdaten der Nördlinger Geschäfte und lokale Online-Shops. Einkaufen in Nördlingen sei auch in Corona-Zeiten möglich, betont der Stadtmarketingverein: „Die Geschäftsleute haben sich einiges einfallen lassen.“ Mit Plakaten in den Schaufenstern und über soziale Netzwerke würden Kunden informiert.

Charmante Lieferungen, Essen und Cappuccino to-go

Charmante Lieferungen gebe es frei Haus: zu Fuß, per Post oder mit dem Fahrrad. To go gebe es Essen oder auch einen Cappuccino. „Man ist dankbar. Kunden für den Service und die Geschäfte für die Kundentreue.“ Es gehe ein positiver Ruck durch die Stadt. „Das Miteinander, der Zusammenhalt und der Austausch untereinander war sofort spürbar. Es waren die Menschen, die mit ihren Geschäften ein Teil von Nördlingen sind. Dieses Gefühl sollte, wie bereits in Oettingen, an die Nördlinger Kunden transportiert werden.“ So sei in Zusammenarbeit mit dem Filmteam Nomadifyde – drei Mädels aus Oettingen – der Videoclip „Denn Nördlingen ist’s wert“ entstanden. „Der Videoclip gibt einen kleinen Einblick hinter die Kulissen des täglichen Lebens und die Geschichten derjenigen, die einer Stadt erst ihre Qualität verleihen – die Einzelhändler. Eine Liebeserklärung an Nördlingen: Eine Stadt, die es wert ist und die für so viele Menschen Heimat bedeutet“, so schreibt das Nomadifyde-Team unter den YouTube-Beitrag zum Video. „Das Lachen jedes Einzelnen im Film unterstreicht genau diese Aussage“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. (pm)

