16.11.2020

Trotz Corona der Opfer der Kriege gedacht

Kranzniederlegungen am Volkstrauertag

Coronabedingt wurden in diesem Jahr landesweit die offiziellen Gedenkveranstaltungen zum Volkstrauertag abgesagt. Um aber im 75. Jahr nach Ende des Zweiten Weltkrieges den Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft gedenken zu können, hat man in Lehmingen einen speziellen Weg gefunden. Nach dem Gottesdienst legten die beiden Vorsitzenden des Soldaten- und Kameradenvereins Lehmingen und Lohe einen Kranz vor dem von der Familie Pflanz wunderschön geschmückten Kriegerdenkmal ab.

Stilles Gedenken auch am Kriegerbrunnen

Ähnlich war die Situation in Nördlingen. Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Regeln konnte die Gedenkfeier am Kriegerbrunnen nicht wie gewohnt stattfinden, heißt es in einer Pressenmitteilung. Keine Abordnungen der Vereine und Organisationen sowie Vertreter des Stadtrates, keine Knabenkapelle mit dem Trommelkorps. Trotz der Absage der Gedenkveranstaltung wurde zum ehrenden Gedenken an die Gefallenen, Verwundeten, Vermissten, Ermordeten und Vertriebenen der beiden Weltkriege von der Reservistenkameradschaft Nördlingen, vertreten durch den ersten Vorsitzenden Jan Markwitz, und Nördlingens Oberbürgermeister David Wittner ein Kranz am Kriegerbrunnen niedergelegt. (pm)

Themen folgen