Trunkenheitsfahrt führt in Baldingen zu Verkehrsunfall

Die Polizei Nördlingen wurde am Samstag zu einem Unfall in Baldingen gerufen.

Eine 20-Jährige verursacht unter Alkoholeinfluss einen Unfall. Wie hoch der Schaden ist.

Im Nördlinger Ortsteil Baldingen ist es am Samstagmorgen zu einem Unfall unter Alkoholeinfluss gekommen. Laut Polizeibericht befuhr gegen 8 Uhr eine 20-jährige mit ihrem Auto die Raiffeisenstraße in Richtung Würzburger Straße, um nach links in diese einzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr eine 32-Jährige die Würzburger Straße in Richtung Romantische Straße.

Da das Auto der 20-Jährigen komplett zugefroren war, hatte sie keinerlei Sicht und übersah somit beim Abbiegen das von links kommende Auto der 32-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Anschließend soll die Unfallverursacherin ihr Auto versperrt und mit ihrer 31-jährigen Beifahrerin zu Fuß die Unfallstelle verlassen haben. Rund 20 Minuten nach Eintreffen der Polizei kehrte sie alleine zum Unfallort zurück.

Hierbei wurde den Angaben zufolge Alkoholgeruch bei ihr festgestellt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Daraufhin wurde bei der 20-Jährigen eine Blutentnahme durchgeführt und ihr Führerschein sichergestellt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 18.000 Euro. (pm)

