vor 55 Min.

Turbulentes Theaterstück in Maihingen

Premiere von „Wirst du mich auch morgen früh noch lieben?“ ist am 27. Oktober

Auf Hochtouren laufen die Vorbereitungen der Laienspielgruppe Maihingen für die neue Theatersaison mit der Komödie „Wirst du mich auch morgen früh noch lieben?“. Die Bühnenbauer und Helfer arbeiten schon fleißig am Aufbau der Bühne in der Halle des Geflügelzuchtvereins Maihingen. Die Akteure proben bereits seit Wochen regelmäßig für die bevorstehende Premiere.

Zum Stück: Das frisch verheiratete Paar Henri und Anna Schneider kehrt eine Woche früher aus katastrophalen Flitterwochen zurück. Dumm nur, dass Henris Chefs Becker und Schilling, unabhängig voneinander, dessen Angebot angenommen haben, sein Häuschen im Grünen während seiner Abwesenheit für einen Kurzurlaub zu nutzen. Nicht genug, dass die beiden Advokaten die Frau des jeweils anderen dabeihaben, taucht auch noch der mehr oder minder fähige Klempner Fred auf, und Henri muss bei einem „gemeinsam getrennten“ Abendessen sein Organisationstalent beweisen. Ob sich alle nach diesem Durcheinander, morgen früh auch noch lieben?

Die Premiere findet am Sonntag, 27. Oktober statt. Weitere Spieltermine sind: Samstag, 2., Sonntag, 3., Samstag, 9. und Sonntag, 10. November. Beginn ist jeweils an den Samstagen um 19.30 Uhr und an den Sonntagen um 18.30 Uhr. Eine Nachmittagsvorstellung ist für den Sonntag, 27. Oktober, um 13.30 Uhr geplant. (pm)

sind ab sofort täglich von 18 bis 20 Uhr bei Familie Reichert unter Telefon 09087/8129028 oder per E-Mail laienspielgruppe-maihingen@web.de möglich.

