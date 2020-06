00:31 Uhr

Über 70000 Euro von der Landesstiftung

Projekte im Landkreis werden unterstützt

Die Bayerische Landesstiftung fördert heuer fünf Maßnahmen im Landkreis Donau-Ries mit insgesamt über 72 000 Euro, die der Stiftungsrat in seiner Sitzung am Dienstag dieser Woche genehmigt hat. „Das Geld ist bestens angelegt, um die Finanzierungslücken zu schließen. Die Förderung der verschiedenen Projekte zeigt die ganze Bandbreite des Stiftungszwecks“, so der CSU-Landtagsabgeordnete Wolfgang Fackler.

Die größte Einzelsumme fließt an die Katholische Kirchenstiftung St. Johannes der Täufer in Rain, die 27000 Euro für die statische Instandsetzung der Stadtpfarrkirche erhält. Die Katholische Kirchenstiftung St. Nikolaus in Oberndorf kann mit einem Zuschuss in Höhe von 15000 Euro für die statische Instandsetzung der Pfarrkirche planen. Zudem könnte die angedachte Erweiterung der Raumschießanlage für Inklusionsschießen der Königlich-privilegierten Schützengesellschaft Rain mit 9000 Euro unterstützt werden.

Des Weiteren erhalten zwei private Bauherren insgesamt einen Zuschuss in Höhe von 21000 Euro für die Sanierung denkmalgeschützter Gebäude in Nördlingen. (pm)

Die Landesstiftung ging 1972 aus der Vereinigung der Bayerischen Staatsbank mit der Vereinsbank hervor und hat seitdem gemeinnützige und wohltätige Zwecke im sozialen und kulturellen Bereich mit insgesamt weit über 500 Millionen Euro gefördert.

