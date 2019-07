00:34 Uhr

Über die Freude am Zusammensein

Die Chorgemeinschaft Löpsingen feiert ihr 90-jähriges Bestehen mit einem musikalischen Biergarten, der in die Turnhalle verlegt werden musste

Von Friedrich Wörlen

Der musikalische Biergarten, den die Chorgemeinschaft Löpsingen zum Abschluss ihres 90. Sängerjahres vorbereitet hatte, musste wegen schlechten Wetters in die Turnhalle verlegt werden. Der guten Stimmung tat das keinen Abbruch. Die Vorsitzenden Jana Christ und Bernd Seitz konnten die Ortssprecherin und dritte Bürgermeisterin Gudrun Gebert-Löfflad begrüßen, sowie weitere Ehrengäste, den „Patenchor“, die Chorgemeinschaft Nördlingen und ein zahlreiches Publikum.

Jana Christ ließ die nicht ganz ungebrochene Vereinsgeschichte Revue passieren. Dankbar und stolz schlug sie den Bogen von der Gründung des Männergesangvereins durch Matthäus Ruf im Jahr 1929 zum gegenwärtigen Stand von 37 aktiven Mitgliedern des Stammchors und nicht weniger als 43 „Löp’Singers“, die aus 20 verschiedenen Ortschaften zum gemeinsamen Singen nach Löpsingen kommen. Dem Ehepaar Silke und Christoph Keßler dankte sie herzlich für ihren entscheidenden Beitrag zum Löpsinger Musikleben.

Bürgermeisterin Gudrun Gebert-Löfflad bedankte sich – auch im Namen des Oberbürgermeisters – bei der Chorgemeinschaft und ihren Verantwortlichen für die Bereicherung des Dorflebens und für die Mitwirkung bei vielen festlichen Anlässen.

Die Zuhörer genossen im weiteren Verlauf zahlreiche Musikbeiträge. Lieder über die Freude am Zusammensein (Auprès de ma blonde), an der Natur und an der Musik, vor allem am Singen, waren das Generalthema der Darbietungen. Der „Kinderchor Düzi“ plädierte mit „Ich bin ich und du bist du“ für Selbstbewusstsein und Toleranz, bewies Fremdsprachenkompetenz und europäischen Patriotismus mit „Frère Jacques“ im Quodlibet mit „Freude, schöner Götterfunken“ und kam zum Fazit „Singen ist das allergrößte, was es gibt auf dieser schönen Welt“.

Die Chorgemeinschaft Nördlingen unter der Leitung von Elke Moll überreichte mit herzlichen Glückwünschen („ein Neunziger ist zwar nicht der rundeste aller Geburtstage, aber man feiert zu Recht, dass man noch da ist“), am Piano begleitet von Kurt Moll, einen bunten musikalischen Blumenstrauß, gemischt unter anderem aus Kneipenliedern, Kriminaltango und „Zwei kleine Italiener“ als Mitsinglied.

Als befreundeter Klangkörper hatte sich die Löpsinger Kirbe-Musik eingefunden, die sich seit rund 25 Jahren der Pflege der traditionellen Tanzbodenmusik widmet. Unter anderem fand sich in ihrem Repertoire das „gute alte Kanapee“. Das Tenorhorn glänzte wiederholt mit schönen Soli.

Die Löp’Singers stießen nach einem schottischen Liebeslied („Red, red Rose“) die Tür zur internationalen Pop-Szene auf und gaben ein Potpourri von schwergewichtigem und leichtfüßigem zum Besten. Susanne Niederlöhner erhielt Gelegenheit, als Rock-Sängerin Beifall einzuheimsen.

Den Abschluss des Abends setzte wieder der Stammchor der Chorgemeinschaft Löpsingen. Von Dirigent Christoph Keßler hintersinnig angekündigt, wurde die Nachtigall nach Noten von Felix Mendelssohn-Bartholdy besungen, das traurige Schicksal der Forelle von Schubert beklagt und letztlich – unerwartet sarkastisch – das „Taubenvergiften im Park“ nach Georg Kreisler gepriesen.

Es war ein unterhaltsamer Abend mit anerkennenswerten Darbietungen von sanges- und musizierfreudigen Menschen jeden Alters und Geschlechts, ermutigender Erfolgsnachweis für die professionellen und die ehrenamtlichen Leiter der beteiligten Formationen.

