Überraschender Geldsegen für Nördlingen

Plus Die Stadt erhält aufgrund einer neuen Regelung Fördergelder für bereits durchgeführte Projekte. Was das für die Bürger bedeutet.

Gute Nachrichten für die Stadt Nördlingen und ihre Bürger: Bernhard Kugler, Leiter der Stadtwerke, hat im Werkausschuss erläutert, dass die bayerischen Richtlinien für Zuwendungen zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben geändert wurden. Das wirkt sich für Nördlingen extrem günstig aus: Die Härtefall-Förderschwelle wurde rückwirkend gesenkt, weshalb alle wasserbezogenen Projekte ab 2016 förderfähig seien. Kugler erklärte, die Pro-Kopf-Kosten der Stadtwerke für Wasser betragen pro Einwohner 4709 Euro jährlich. Die Förderschwelle liege nun bei 4100 Euro. Höhere Ausgaben werden also bezuschusst.

Dies gelte beispielsweise für den Anschluss der Löpsinger Kläranlage an Nördlingen. Die Kosten von 974300 Euro werden mit 50 Prozent, also rund 487000 Euro bezuschusst. Laut dem Kaufmännischen Leiter der Stadtwerke Karl-Heinz Bschorer ging der Förderbescheid bereits ein. Der Hochbehälter Schmähingen wird laut Bernhard Kugler mit 70 Prozent gefördert, die 344000 Euro Baukosten werden also mit 241000 Euro bezuschusst.

Wassergebühren mittelfristig stabil

Für die Bürger bedeutet das: Die Wassergebühren werden für sie mittelfristig stabil bleiben, erklärt Kugler auf Nachfrage unserer Zeitung. Wie sich die Förderung konkret auf die Gebühren auswirkt, sei momentan nicht zu beziffern, so der Werkleiter weiter. Konkret heißt das: Durch die Fördergelder sinken die jährlichen Abschreibungskosten der Stadt für die entsprechenden Projekte. Diese Kosten seien jedoch nur ein Faktor der Wassergebühren, so Kugler.

Die neuen Förderschwellen gelten mindestens bis Ende 2021, sodass laut Kugler zu überlegen sei, ob beispielsweise auch die Anschlüsse von Pfäfflingen und Dürrenzimmern in diesem Zeitraum realisiert werden sollen.

Auch der Zwischenbericht für die Stadtwerke zum 31. August 2019 erhält erfreuliche Punkte: Der Wirtschaftsplan für dieses Jahr enthält im Erfolgsplan ein Volumen von acht Millionen Euro und im Vermögensplan 7,3 Millionen. Als Jahresergebnis sind ursprünglich 695000 Euro vorgesehen – dieser Gewinn wird laut Prognose bis zum Jahresende wohl um 140000 Euro übertroffen.

Kosten konnten eingespart werden

Unter anderem ist dies zurückzuführen auf Kosteneinsparungen beim Wasserbezug, im Unterhalt des Rohrnetzes und der betrieblichen Anlagen, TV-Kanaluntersuchungen sowie Personalkosten. Im Vermögensplan wurden bisher mit 550000 Euro 18,26 Prozent der im Haushalt veranschlagten Investitionen ausgegeben. Durch Verzögerungen und zeitliche Verschiebungen werden die Investitionen bis zum Jahresende deutlich unter dem Plan liegen. Für den Hochbehälter Schmähingen wurden statt der veranschlagten 200000 Euro nur 6000 Euro ausgegeben, die eingeplanten 190000 Euro für die Erschließung des neuen Baugebietes Nähermemmingen entfallen heuer vollständig.

Folge des Klimawandels

Kugler berichtete auch über einen Rückgang der Schüttung in den Ederheimer Quellen um durchschnittlich 13 Prozent, also knapp fünf Liter pro Sekunde, bedingt durch den Klimawandel. Stadtrat Thomas Knie (CSU) fragte, wie es mit der Suche nach neuen Quellen aussieht. Laut Oberbürgermeister Hermann Faul eröffnen sich hier derzeit keine Möglichkeiten. Werkleiter Kugler erklärte, man warte noch auf eine Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes Ellwangen. Wolfgang Goschenhofer (Grüne) fragte nach dem „Worst-Case-Szenario“ bei weiteren Rückgängen. Laut Faul seien derartige Szenarien derzeit nicht seriös zu berechnen. Kugler rechnete vor, dass die Stadt bei Rieswasser ein Kontingent von bis zu 6000 Kubikmeter täglich beziehen könne, derzeit aber nur 4500 Kubikmeter in Anspruch nehme. Momentan decken die Ederheimer Quellen in acht Monaten des Jahres den Bedarf. Nur von Mai bis August reiche die Kapazität nicht aus.