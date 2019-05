vor 56 Min.

Übertritt: Schulempfehlung für Viertklässler abschaffen?

In der vergangenen Woche haben die Viertklässler im Ries ihr Übertrittszeugnis bekommen. Auch der Notenschnitt entscheidet, ob ein Kind künftig die Mittelschule, die Realschule oder das Gymnasium besuchen kann. Eine Bürgerinitiative will die verbindlichen Schulempfehlungen abschaffen.

Plus Viertklässler bekommen auch im Ries ein sogenanntes Übertrittszeugnis. Ein Notendurchschnitt entscheidet mit, auf welche Schule die Kinder künftig gehen. Das will eine Initiative ändern.

Im Ries wurden Ende der vergangenen Woche Übertrittszeugnisse ausgeben. Für viele Kinder und Eltern ist das ein wichtiger Tag, schließlich geht es für die Schüler um den Übertritt auf eine weiterführende Schule. „Lehrer müssen bei den Kindern manchmal wegen schlechter Noten die Tränen trocknen“, sagt Johanna Eberhardt, Schulleiterin der Hans-Schäufelin-Grundschule in Nördlingen. Bereits bei der Note drei gebe es Kinder, die weinen würden, denn viele Eltern wollen, dass ihre Kinder eine weiterführende Schule besuchen, so Eberhardt. Dann müsse man den Kindern erklären, dass sie noch immer einen guten Schnitt erreichen können. Für den Übertritt aufs Gymnasium ist in den Fächern Deutsch, Mathe sowie Heimat- und Sachunterricht ein Schnitt von 2,33 nötig, für die Realschule 2,66. In Bayern gibt es von den Grundschulen eine Übertrittsempfehlung, die besagt, welches Kind für welche weiterführende Schule geeignet ist.

In Bayern hat sich eine Bürgerinitiative gebildet, die die verbindlichen Schulempfehlungen abschaffen möchte. Ilona Zehetleitner hat die Initiative angestoßen. Sie sagt: „Es sind oft nur wenige Punkte, die entscheiden, ob ein Kind aufs Gymnasium oder die Realschule geht.“ Sie sei nicht dafür, dass die Entscheidung nur den Eltern überlassen werden solle. Aber es solle ein verbindliches Gespräch mit den Lehrern geben, in dem über die weiterführende Schule gesprochen werden. Elternbeiratsvorsitzender der Hans-Schäufelin-Grundschule in Nördlingen für eine verbindliche Empfehlung Der Vorsitzende des Elternbeirats der Hans-Schäufelin-Grundschule, Michael Kemnitzer, ist dagegen weiterhin für die verbindliche Empfehlung. Seiner Meinung nach könne der Druck ohne Empfehlung noch weiter steigen: „Wenn die Eltern ihr Kind überschätzen und es dann auf einer höheren Schule Probleme hat, tut man dem Kind keinen Gefallen.“ Rektorin Eberhardt schildert, dass die Eltern teils sehr unterschiedlich mit der Situation umgehen würden: „Manche Eltern sind gelassen. Andere sind sehr leistungsbezogen und erwarten von ihrem Kind, dass es einen bestimmten Übertritt schafft.“ Dominik Kühn ist elf Jahre alt und hat im vergangenen Jahr sein Übertrittszeugnis bekommen. Er sagt: „Ich hatte keinen Druck.“ Er besucht nun die Mittelschule.“ Sein Vater Willi Kühn sieht eine mögliche Abschaffung der verbindlichen Schulempfehlung kritisch. Die Lehrer seien seiner Meinung nach eher in der Lage, die Leistungen der Schüler einzuschätzen. Nicole Faußner-Härtle ist Rektorin der Grundschule Fremdingen. Auf die Frage, wie Schüler mit Drucksituationen umgehen, antwortet sie, dass es in den Jahrgangsstufen eins bis drei Lernentwicklungsgespräche gebe. Dort würden Schüler lernen, ihre eigenen Kompetenzen einzuschätzen. „Deshalb haben die Kinder eine relativ realistische Einschätzung ihrer Fähigkeiten und haben vor der neuen Schulwahl wenig, bis kaum Druck auszuhalten“, sagt Faußner-Härtle. Zudem könnten die Kinder auch nach dem Wechsel auf eine weiterführende Schule immer noch wechseln. Das komme häufig der persönlichen Reife der Kinder entgegen. Auch Schulleiterin Eberhardt betont, dass das Schulsystem durchlässig sei. So könnten Kinder, die einen schlechteren Schnitt als 3,0 haben, können einen Probeunterricht absolvieren. „Wir wollen allen Bildung ermöglichen. Lieber tritt ein Kind manchmal später über und hat bis dahin viele Erfolgserlebnisse.“

