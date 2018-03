vor 3 Min.

Ulrich Lange verlässt den Nördlinger Stadtrat

Der Bundestagsabgeordnete will sein Mandat niederlegen. Er hat in Berlin eine neue Aufgabe übernommen.

Von Martina Bachmann

Ulrich Lange will sein Mandat für den Nördlinger Stadtrat niederlegen. Das hat der CSU-Bundestagsabgeordnete am Gründonnerstag Oberbürgermeister Hermann Faul in einem Brief mitgeteilt. Im Gespräch mit den Rieser Nachrichten begründete Lange diesen Schritt mit der neuen Aufgabe, die er in Berlin übernommen hat. Der Nördlinger ist seit Kurzem stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Union.

Damit gehört er dem sogenannten geschäftsführenden Vorstand an, dem 18-köpfigen Führungszirkel der Fraktion. Der tage auch in den sitzungsfreien Wochen, berichtet Lange. In Entscheidungsprozessen sei er in Berlin nun viel früher eingebunden, zudem nicht mehr nur für das Thema Verkehr zuständig – sondern auch für Bereiche wie beispielsweise Städtebauförderung oder Wohnen.

Lange war 16 Jahre lang Mitglied im Nördlinger Stadtrat: „Dort habe ich meine politische Laufbahn begonnen. Mit Herzblut habe ich mein Mandat ausgefüllt und immer versucht, im Sinne der Menschen unserer Heimatstadt zu entscheiden.“ Die enge Verbundenheit zu Nördlingen sei auch heute noch eine zentrale Motivation seines politischen Handelns. Gegenüber den Rieser Nachrichten betonte Lange, der Schritt falle ihm nicht leicht. Er werde sich auch in Zukunft für die Stadt einsetzen. Zudem behält der Nördlinger sein Mandat im Donau-Rieser Kreistag.

Lange sagt, es habe sich ihm die Frage gestellt, ob er angesichts seiner Aufgaben in Berlin das Stadtratsmandat noch so ausfüllen könne, wie es seinen Ansprüchen entspreche: „Ich habe mir stets vorgenommen, den richten Zeitpunkt selbst zu erkennen, ab dem das nicht mehr möglich ist.“ Der ist jetzt offensichtlich erreicht. Lange bedankt sich bei den Bürgern, die ihn in den vergangenen 16 Jahren mit viel Zuspruch und konstruktiver Kritik unterstützt hätten: „Ich verspreche Ihnen, auch in Zukunft mit ganzem Herzen für unser Nördlingen zu arbeiten.“ Er bleibe Ansprechpartner für die Anliegen der Menschen – am Gründonnerstag stand so bei ihm auch ein Besuch im Mönchsdegginger Almarin im Terminkalender.

Für Lange wird Gerhard Feldmeier aus Pfäfflingen in den Stadtrat nachrücken.

Themen Folgen