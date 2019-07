vor 23 Min.

Umdenken im öffentlichen Nahverkehr

Ortler will breites Angebot und Fokus auf leichte Handhabung

Obwohl noch vor mehreren Monaten ein Ausbau des öffentlichen Personen-Nahverkehrs mit einem breiten Angebot nur von einigen Fraktionen in Kreis und Stadt als notwendig angesehen worden ist, gibt es offenbar ein breites Umdenken. Das geht aus einer Pressemitteilung der SPD-Fraktion hervor. „Es kommt Bewegung in den Öffentlichen Nahverkehr“, sagt die Nördlinger OB-Kandidatin Rita Ortler vor SPD-Ortsverein und Fraktion. Zuerst die Hesselbergbahn mit einem klaren Bekenntnis von vielen Seiten, nun der ÖPNV im Kreis, wie der Presse zu entnehmen gewesen sei. Immer mehr Gremien und Parteien hätten die Bedeutung erkannt und somit könne auch etwas verändert werden.

Rita Ortler erinnert an den Antrag der SPD-Fraktion im vergangenen Dezember, der die Förderungsmöglichkeiten von Kleinbussen mit E- oder alternativen umweltschonenden Antrieben behandelte, mit dem Hintergrund, ein besseres Angebot an öffentlichem Nahverkehr zu bieten, um den Individualverkehr einzudämmen. Damals sei nur die Zusage gemacht worden, am Thema zu bleiben, teilt Ortler mit. Inzwischen lägen von Seiten des Landratsamtes bereits erste Überlegungen für Nördlingen vor. „Ein flexibler Rufbus, ökologisch sauber und sinnvoll nach Bedarf getaktet – das klingt vielversprechend und wird eventuell noch vor der Wahl von vielen auf den Weg gebracht“, freut sich Ortler. „Und wenn hier noch über lange Jahre Förderungen fließen ist das eine echte Chance für Nördlingen und ein klarer Schritt in die Richtung gelebter Umweltschutz“. In einem Schreiben hat sie Herrn Oberbürgermeister Faul gebeten, sich für diese Chance voll einzusetzen.

Der Anfang sei gemacht und Mehrheiten müssen mitgenommen werden. Der SPD-Ortsverein möchte hier mithelfen und Luise Müller, stellvertretende Ortsvereins-Vorsitzende, habe einige Aktionen vorgesehen, wie Bürger für dieses Thema sensibilisiert werden können. Sie sollen in den nächsten Wochen stattfinden.

Ortler will den Fokus auf Barrierefreiheit und auf der leichten Handhabung dieser Verbindungen legen. Außerdem solle geprüft werden, ob umweltfreundliche, kleine Pendelbusse in dieses System mit integriert werden könnten. „Sicher ist der ÖPNV ein wichtiger Baustein in einem Verkehrskonzept für die Stadt und die Stadtteile,“ argumentiert Vorsitzender Thomas Stowasser, „jedoch spielen auch die Räder, Roller und Autos eine große Rolle.“ Diese müssten in das System integrierbar sein. (pm)

Themen Folgen