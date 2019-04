vor 24 Min.

Umfrage zur Nördlinger Altstadtsatzung ist online

Die Bürger können der Stadt ihre Meinung mitteilen. Die Satzung für die Innenstadt von Nördlingen soll überarbeitet werden.

Von Martina Bachmann

Die Nördlinger Altstadtsatzung bestimmt viel – zum Beispiel, durch was für eine Haustür die Bewohner der Innenstadt in ihr Heim gelangen. Jetzt soll sie überarbeitet werden – und die Bürger sind gefragt: Was halten sie von der Nördlinger Altstadtsatzung? Die Stadtverwaltung hat dazu eine Umfrage geschaltet, die seit heute online steht. Abgefragt werden generelle Daten, etwa ob man innerhalb der Stadtmauer wohnt, aber auch die Meinung der Bürger zu konkreten Passagen, die neu zur Satzung hinzugefügt werden sollen. Die Teilnehmer können zudem eigene Anregungen eingeben: https://www.noerdlingen.de/verwaltung/umfragen/

Themen Folgen