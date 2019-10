vor 44 Min.

Umsatz von Rood Microtec sinkt

Den Aktionären wird ein Wirtschaftsprüfer empfohlen

Rood Microtec, nach eigener Aussage eines der führenden unabhängigen Unternehmen für Halbleiterlieferungen, hat seinen Umsatz für die vergangenen neun Monate – also den Zeitraum bis zum 30. September – vorgestellt. Der Umsatz sank gegenüber den ersten neun Monaten 2018 um sechs Prozent, was jedoch aufgrund der globalen Marktsituation und der Entwicklung im Halbleitergeschäft den Erwartungen entspreche, informiert das Unternehmen in einer Pressemitteilung. „Trotz des schwachen globalen Halbleitermarktes konnte Rood Microtec in den ersten neun Monaten sein hohes Umsatzniveau halten“, sagt CEO Martin Sallenhag. „Die Entwicklungen der neuen Supply Chain Management Projekte schreiten wie geplant voran und wir freuen uns auf den Produktionsstart im Jahr 2020.“ Rood Microtec freut sich, die Ernennung von KPMG Accountants als Wirtschaftsprüfer vorzuschlagen. Die Berufung von KPMG wird den Aktionären auf der außerordentlichen Aktionärsversammlung am Dienstag, 26. November, in Amsterdam zur Zustimmung empfohlen. Wenn die außerordentliche Aktionärsversammlung KPMG beauftragt, wird sie die Prüfung der Rood Microtec ab diesem Geschäftsjahr zum 31. Dezember durchführen.

Auf Basis mehrerer neuer Aufträge sowie einer zunehmenden Anzahl von ASIC-Supply-Chain-Projekten in der Pipeline erwartet Rood Microtec in den nächsten Jahren einen kontinuierlichen Umsatzanstieg. Das Unternehmen erwartet, dass es jährlich verbesserte positive Nettoergebnisse melden wird. Bei einem schwächeren Markt und geopolitischen Unsicherheiten wird für 2020 ein Umsatz zwischen 16 Millionen und 18 Millionen Euro erwartet, so die Pressemitteilung. (pm)

