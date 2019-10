vor 5 Min.

Umstyling in Halle K der Ausstellung

Wassertrüdingerin bekommt nicht nur eine neue Frisur

Die Wassertrüdingerin Johanna Edelmann hat ein mehrstündiges Umstyling gewonnen. Interessierte können sich die Aktion auf der Donauries-Ausstellung am Donnerstag, 3. Oktober, ab 10 Uhr in der Halle K ansehen. Die „neue“ Johanna Edelmann präsentiert sich dann mit neuer Frisur und neuem Trachten-Look und bei der Trachtenmodenschau um 15 Uhr im Jugendzelt. Selbst für Freunde werde sie, so eine Pressemitteilung, nur schwer wiederzuerkennen sein.

Gewinnerin Johanna Edelmann ging zusammen mit Messechef Albert Schmid in Oettingen auf Einkaufstour. Ihr Geschmack und ihre persönliche Vorlieben wurden für die große Umstylingaktion berücksichtigt. Erste Station war das Friseur und Zweithaar-Fachgeschäft „element Haar by Isabella“. Bei Inhaberin Isabelle Baur wurden die verlängerten Haare „bestellt“ und der Farbton gewählt. Schwer fiel Edelmann die Auswahl ihres Outfits im Trachtenstadl Oettingen, beraten wurde sie von Johanna Lechner. Die letzte Station war die Typberatung bei „Pierre Rene Professional“, dort half ihr Vera Brantl, Expertin für Kosmetik und Nageldesign, hinsichtlich der Wahl von Puder, Duft, Augenbrauenstift und modernem Look. Die Oettinger Fachgeschäfte haben auch einem Stand in der Oettinger Halle K. Die Trachtenmodenschau vom Trachtenstadl Oettingen mit Lederhosen und Dirndl findet – je nach Wetterlage – vor oder in der Halle J statt. Die Ausstellung auf der Kaiserwiese hat von 10 bis 18 Uhr geöffnet. (pm)

Themen folgen