vor 47 Min.

Unbekannte Betrüger scheitern an Rieser Bürgern

Die Polizei berichtet wieder von betrügerischen Anrufen im Ries. Wo Betroffenen geholfen wird.

Betrüger haben es in Nördlingen offenbar wieder darauf abgesehen, Menschen am Telefon sensible Daten zu entlocken und ihr Geld aus den Taschen zu ziehen. Laut Polizeibericht wurde eine 61-Jährige gleich zwei Mal von einem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter belästigt und aufgefordert, ihren Computer einzuschalten. Die Frau erkannte den Betrug und beendete das Telefonat. In einem weiteren Fall sollte eine 24-Jährige einem Betrüger für ihren angeblich mit Viren infizierten Computer zur Freischaltung Geld bezahlen.

Ein falsches Gewinnspiel

Und noch einen weiteren Betrugsversuch meldet die Polizei: Ein 65-Jähriger wurde drei Mal von Unbekannten angerufen und dazu gedrängt, an einem teuren Gewinnspiel teilzunehmen. Alle Angerufenen handelten richtig und beendeten das Gespräch. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Schutz und Informationen bietet die Polizei im Internet an unter www.polizei-beratung.de. RN

Lesen sie dazu auch:





Themen folgen