Unbekannte Frau verursacht Unfall in Nördlingen und flieht

Eine Autofahrerin fährt rückwärts, stößt gegen ein anderes Auto und flieht vom Unfallort. Ein Zeuge kann die Frau beschreiben, die Polizei bittet um Hinweise.

Eine unbekannte Frau ist in Nördlingen von einem Unfallort geflohen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Montag um 10 Uhr in der Neubaugasse. Die Frau stieß beim Rückwärtsrangieren mit ihrem Auto gegen den hinteren Radlauf eines blauen Audis.

Unfallverursacherin auf Mitte 50 geschätzt, trägt Brille und hat kurze Haare

Dadurch entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Die Autofahrerin floh vom Tatort, wurde aber von einem Zeugen gesehen. Sie soll zwischen 55 und 60 Jahren alt sein, eine Brille tragen und kurze Haare haben. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 09081/29560. (pm)

