10:35 Uhr

Unbekannte Täter beschädigen drei Fahrzeuge in Nördlingen

Junge Männer beschädigen drei Fahrzeuge. Nun bittet die Polizei Nördlingen um Zeugenhinweise

Zwei junge Männer sind am Freitag, 14. August dabei beobachtet worden, wie sie in der Judengasse in Nördlingen Fahrzeuge beschädigt haben. Gegen 21.15 Uhr sah der Geschädigte, wie zwei männliche Personen im Alter von etwa 18 Jahren mit dem Ellbogen auf die Motorhaube schlugen, beziehungsweise auf diese stiegen. An den drei Fahrzeugen entstand laut Polizeibericht ein Schaden von rund 4.500 Euro. Die Täter flüchteten im Anschluss. Weitere Taten sind bisher nicht bekannt. Ermittlungen zu den beiden Tätern folgen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Nördlingen unter Telefon 09081/29560 zu melden. (pm)

Lesen Sie auch:

Themen folgen