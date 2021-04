Unbekannte Täter brechen in Baldinger Stadel ein

Unbekannte Täter machen sich an einem Stadel in Baldingen zu schaffen. Dabei zerbrechen sie mehrere Holzbretter. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise.

Unbekannte sind in ein landwirtschaftliches Anwesen in Baldingen eingebrochen. Nach Angaben der Polizei betraten die Täter den Stadel in der Von-Linden-Straße am Sonntag zwischen 14 und 20 Uhr.

Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise

Sie zerbrachen dabei einige Holzbretter und verursachten einen Sachschaden von rund 100 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise unter Telefon 09081/29560. (pm)

