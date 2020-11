vor 17 Min.

Unbekannte bestehlen Frau in Nördlingen

Eine 68-Jährige will gerade ihre Einkäufe in ihr Auto laden, als sie von einem Mann angesprochen wird. Kurz darauf bemerkt sie, dass ihre Geldbörse fehlt.

Beim Einkaufen in Nördlingen ist einer 68-Jährigen am Samstag der Geldbeutel gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, lud die Frau gegen 13 Uhr auf dem Parkplatz ihre Einkäufe in ihr weißes Auto der Marke Renault. Dabei wurde sie von einem etwa 30-jährigen Mann in Sportbekleidung angesprochen, in ein Gespräch verwickelt und abgelenkt. Eine zweite unbekannte Person soll dann vermutlich die Geldbörse der Frau, die sich in der Handtasche auf dem Beifahrersitz befand, gestohlen haben. Die 68-Jährige bemerkte den Diebstahl bei Fahrtbeginn, da die Beifahrertür ihres Autos nicht richtig verschlossen war. Die Polizei in Nördlingen bittet dringend um Hinweise zu den Tätern und dazu, ob noch weitere Personen auf dem Parkplatz angesprochen wurden. Diese werden unter Telefon 09081/29560 entgegengenommen. RN

Lesen Sie auch:

Themen folgen