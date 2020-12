10:03 Uhr

Unbekannte brechen mit Kettensäge in Fessenheimer Bankfiliale ein

Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Dienstag brachial in die Fessenheimer Bankfiliale eingedrungen. Wie hoch ihre Beute ist.

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist in die Bankfiliale in Fessenheim brachial eingebrochen worden. Wie die Polizei berichtet, schlugen die Täter zunächst ein Fenster des angrenzenden AGRO-Donau-Ries Agrarhandels ein und drangen anschließend mit Hilfe von schwerem Werkzeug – unter anderem einer Kettensäge – in die Bankfiliale ein.

Die Nördlinger Polizei bittet um Hinweise

Dort stahlen die bislang unbekannten Täter laut Polizeiangaben rund 500 Euro Bargeld aus der Kasse und richteten eine Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro an. Die Polizei in Nördlingen bittet dringend um Mithilfe: „Wer hat in der Zeit kurz nach Mitternacht bis in die Morgenstunden etwas beobachtet?“ Da die Täter mit eigenen Werkzeugen agierten, hatten sie vermutlich ein Fahrzeug dabei. Hinweise zu dieser Tat nimmt die Polizei unter Telefon 09081/29560 entgegen. PM

