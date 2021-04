Unbekannte demolieren Kiosk am Schmähinger Weiher in Nördlingen

Ein oder mehrere unbekannte Täter demolieren am Schmähinger Weiher in Nördlingen den Kiosk und andere Gegenstände. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte Täter haben am Schmähinger Weiher in Nördlingen gewütet. Wie die Polizei mitteilt, wurden in der Zeit von Montag, 16 Uhr bis Dienstag, 9 Uhr am Kiosk vom Schmähinger Weiher mehrere Sachen demoliert. Unter anderem warfen der oder die Täter mit einer Waschbetonplatte ein Fenster des Kiosks ein, zerstörten eine Ruhebank, einen Pfosten und einen Mülleimer.

Entwendet wurde am Schmähinger Weiher in Nördlingen nichts

Der Sachschaden beträgt rund 2000 Euro. Entwendet wurde nichts. Die Beamten konnten an der Waschbetonplatte DNA-Spuren des mutmaßlichen Täters sicherstellen. Hinweise nimmt die Polizei Nördlingen unter 09081/29560 entgegen. (pm)

