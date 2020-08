vor 17 Min.

Unbekannte stehlen Photovoltaikanlage in Holzkirchen

Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich. Die Polizei in Nördlingen bittet um Hinweise zu den Tätern.

In Holzkirchen haben sich Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag an einem Wasserzählerschacht zu schaffen gemacht. Wie die Polizei berichtet, liegt der Schacht in der Nähe der Dorfstraße an einem Feldweg. Dort sollen die Täter ein rund vier Meter langes Standrohr durchgeflext und ein angebrachtes Solarmodul in einer Größe von etwa 70 auf 70 Zentimeter entwendet haben. Der Sach- und Diebstahlsschaden beläuft sich auf insgesamt rund 1000 Euro. Die Polizei in Nördlingen bittet um Hinweise unter Telefon 09081/29560. RN

