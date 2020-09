vor 18 Min.

Unbekannte stehlen Warnleuchten von Nördlinger Baustelle

Die Täter werfen auf der Baustelle am Löpsinger Graben außerdem noch eine mobile Toilette um. Die Polizei ermittelt.

In Nördlingen sind in der Zeit zwischen Montag, 17.15 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, zwei Warnleuchten von der Baustelle am Löpsinger Graben gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, waren die Leuchten an einem Baustellenzaun angeschraubt. Außerdem warfen die unbekannten Täter eine mobile Baustellentoilette um. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 120 Euro. Die Nördlinger Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 09081/29560. PM

