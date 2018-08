vor 22 Min.

Unbekannte stehlen Zigarettenautomat in Auhausen

Ein Anwohner schreckte die Täter mit einem Pfiff auf. Die Unbekannten konnten allerdings flüchten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Unbekannte haben in Auhausen einen Zigarettenautomaten gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, hebelten die Täter den Automaten in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 0 Uhr von der Wand. Ein Anwohner beobachtete die Täter und schreckte sie mit einem Pfiff auf. Die Unbekannten flüchteten jedoch mit dem Automaten. Eine sofortige Fahndung mit mehreren Streifenbesatzungen verlief ergebnislos. Der Gesamtwert des Zigarettenautomaten mit Ware beläuft sich auf rund 5000 Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen, welche im Bereich Auhausen aufgefallen sind, an die Nördlinger Polizei unter Telefon 09081/29560. (pm)

