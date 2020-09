vor 51 Min.

Unbekannte zerkratzen wieder Autos in der Altstadt von Nördlingen

Am Wochenende haben unbekannte Täter in Nördlingen wieder mehrere Autos zerkratzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In der Nördlinger Innenstadt sind am Wochenende mehrere Fahrzeuge zerkratzt worden. Am Samstagvormittag zwischen 10.55 Uhr und 11.15 Uhr parkte ein schwarzer Audi A6 am Weinmarkt. Auf der rechten Fahrzeugseite verkratzte der bislang unbekannte Täter beide Türen und richtete dabei einen Schaden von etwa 1500 Euro an.

Unbekannte zerkratzen in Nördlingen Autos

In der Zeit zwischen Freitagabend bis Samstagvormittag sollen nach Angaben der Polizei außerdem an einem schwarzen Hyundai, welcher in der Kreuzgasse geparkt war, die Motorhaube und die Fahrertür verkratzt. Auch hier beläuft sich der Schaden auf ca. 1500 Euro.

Ein weiteres Auto, nämlich ein schwarzer Skoda Octavia, wurde in der Luckengasse im Zeitfenster zwischen Freitagabend bis Samstagmittag angegangen. Aus dem linken vorderen Reifen wurde die Luft abgelassen sowie die Fahrertür verkratzt. Wiederum beträgt der Schaden über 1000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Nördlingen unter Telefon 09081/29560 entgegen. (pm)

Lesen Sie auch

Themen folgen