vor 30 Min.

Unbekannte zünden in Kösingen einen Container an

Die Feuerwehren aus Kösingen und Neresheim rückten am Dienstagabend zu einem Einsatz aus.

Der Schaden beläuft sich nach dem Feuer in Kösingen auf rund 5000 Euro. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Der Altkleidercontainer im Postweg in Kösingen ist am Dienstagabend von Unbekannten in Brand gesetzt worden. Wie die Polizei Aalen mitteilt, griff das Feuer auf zwei danebenstehende Glascontainer über, wobei ein Container vollständig ausbrannte.

20 Einsatzkräfte bekämpfen Feuer in Kösingen

Das Feuer musste von den Freiwilligen Feuerwehren Neresheim und Kösingen, die mit insgesamt 20 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen vor Ort waren, gelöscht werden. Nach ersten Einschätzungen beziffert sich der Sachschaden auf etwa 5000 Euro. Hinweise zu der Tat nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen. RN

